Самолет Ту-154 Министерства обороны РФ пропал с радаров после вылета из Сочи. Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находится 91 человек — военнослужащие Вооруженных сил, а также артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ. Самолет направлялся в Сирию на авиабазу Хмеймим, сообщает ТАСС. 12:30:05

Следственный комитет изымает документы и проводит допрос лиц, занимавшихся подготовкой самолета Ту-154 к вылету. 12:25:48

На борту разбившегося Ту-154 находились три сотрудника телеканала «Звезда». Об этом сообщается на сайте телеканала. 12:23:21

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета Минобороны, летевшего в Латакию.

Как сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко, дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности полетов или подготовки в ним». 12:15:16

В пресс-службе Первого канала подтвердили, что на борту самолета Ту-154, упавшего в Черное море, были трое сотрудников телеканала: корреспондент Дмитрий Рунков, оператор Вадим Денисов и звукооператор Александр Сойдов.

По словам директора по связям с общественностью телеканала Ларисы Крымовой, журналисты летели в Сирию. 12:11:57

В Минобороны РФ сообщили, что обломки Ту-154 найдены в 1,5 км от побережья Сочи на глубине 50-70 метров. 12:06:01

В МЧС подтвердили обнаружение места падения самолета Ту-154 в Черном море.

«В 5,5 км от береговой линии найдено маслянистое пятно. В 1,5 км от берега — фрагменты лайнера, в частности, стойка шасси. В акватории Черного моря обнаружены личные вещи пассажиров самолета», — сообщили в пресс-службе Южного регионального центра МЧС. 12:05:01

Как сообщил корреспондент «России 24″ в эфире телеканала, на борту пропавшего в районе Сочи самолета могли находиться журналисты Первого канала и телеканала «Звезда».

«По предварительной информации, борт совершал маневр над Черным морем и упал», — добавил корреспондент. 12:04:00

«В настоящее время на место следуют поисковые группы, людей пока обнаружить не удалось», — сообщил источник в силовых структурах региона. 11:59:22

В 6 км от берега в Черном море найдены фрагменты самолета, стойка шасси Ту-154, а также маслянистое пятно, сообщили в силовых структурах региона. 11:49:35

Самолет Ту-154 Минобороны РФ упал в Черное море, сообщил источник в силовых структурах региона.

«По предварительным данным, он упал в Черное море», — сказал источник. 11:30:11

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание с руководством Вооруженных сил по организации поисков Ту-154. 11:24:49

Погодные условия в аэропорту Сочи хорошие. Воздушная гавань курорта работает в штатных условиях, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

По его словам, рейсы гражданских самолетов не отменены. 11:21:14

В Минобороны РФ сообщают, что на самолете были также девять представителей российских СМИ. 11:19:25

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получает информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы после пропажи Ту-154. 11:14:52

К поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах, заявили в Минобороны.

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