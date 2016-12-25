СК РФ по Иркутской области опубликовал инструкцию «Спасение детей от киберпреступлений».

ДОСЛОВНО:

Современными идеологами и психиатрами иностранных разведок разработаны новые тактики уничтожения народонаселения посредством нейролингвистического программирования (НЛП), применяемыми в глобальной сети Интернет.

Эти методики применяются иностранными военными в подразделениях подготавливающих террористов, диверсантов, киллеров. В последнее время в Российской Федерации фиксируются массовые случаи применения этой тактической, изощренной войны на наших детях. За последние 5 лет по данным Всемирной Организации Здравоохранения Россия занимает первое место по количеству детских суицидов в мире.

Беда рядом! Без неустанного внимания и контроля она может прийти и в ваш дом! Родители не подозревают о наличии такой опасности, считая, что их ребенок застрахован от такого несчастья ввиду правильного воспитания, хорошего социального статуса семьи, достаточного благосостояния, избытка внимания и понимания между детьми и близкими. К сожалению, это мнение ошибочно, в социальных сетях детям зачастую, преподносится по тактически отработанной схеме информация, формирующая у подростков 10-18 лет деструктивное восприятие мира и окружения. Детей, путем технически грамотного «зомбирования», уничтожают. Ребенок может попасть в сети независимо от его психологического настроя. Родителям, для предотвращения возможного влияния на ребенка со стороны интернет убийц необходимо соблюдать определенные правила поведения, выработать правила контроля потока информации и воспитывать культуру получения её ребенком. Какие шаги необходимо предпринять чтобы не потерять ребенка. И что делать если есть признаки воздействия? Постоянно анализируйте страницы детей в социальных сетях, их личных страницах.

Первое, на что стоит обратить внимание — псевдоним ребенка, аватар (главная фотография), открытость (закрытость) профиля, группы (сообщества), видеозаписи, фотографии и «друзья».

В случае если профиль закрыт для просмотра, попытайтесь выяснить, причину, а также, предложить показать его содержимое. Помните, что излишняя анонимность в сети Интернет имеет определенные веские причины. Детей вовлекают в непринужденных, зачастую игровых формах, проводя плановый отсев, устанавливая круг интересов, контактов, получая данные из личной жизни путем общения, вовлечения в разные игровые сообщества, виртуальные клубы по интересам в зависимости от наклонностей детей. Из открытого профиля ребенка в социальной сети злоумышленники получают максимально возможную информацию, которая в дальнейшем ими используется. Ребёнок может стать, как и сам жертвой, так и быть вовлеченным в преступные действия, путем манипулирования сознания внушением чувства недосягаемости и безнаказанности.

Самым страшным и необратимым процессом воздействия на детей стало массовое вовлечение их в суицидальные группы, в которых романтизируется смерть, популяризируется уход из жизни. Воздействовать на ребенка могут не только путем прямого контакта в переписке в социальных сетях, но и через предложения просмотра видео, обсуждения сериалов, в помощи решения домашнего задания. Так же могут предлагаться определенные онлайн книги, рекомендации по прочтению литературы и прослушивание музыки. В группах, рекламирующих современную одежду и обувь. Важно знать моменты обработки детей специалистами этого смертоносного направления.

Вот некоторые значимые признаки:

— в сохраненных картинках ребенка появляются изображения из групп отрицающие моральные ценности, — к примеру, пропагандирующие вседозволенность, критикующие семью и школу, пропагандирующими курение, наркотики, нетрадиционные половые взаимоотношения, отрицающие религию, бога, критикующие традиции и праздники, а также появление видео и картинок, настраивающих на атеизм;

— в своих изображениях, публикуемых на страницах соцсетей, детьми могут размещаться фотографии самоунижения, оскорбления себя в разных и порой даже жестоких формах, вплоть до нанесения себе травм, в частности и порезов;

— символичными являются сохранение фотографий китов, медуз, кошек, бабочек, единорогов (что тоже символично, смерть едет на единороге в ад), съемки с высоты, крыш и чердаков;

— размещение и публикация стихотворений определенных поэтов к примеру, С. Есенина, И Бродского, афоризмов писателей книг мистической направленности и пропагандирующих суицид и эвтаназию;

— следует обратить внимание на круг друзей и подписчиков, изучить оставленные ребенком комментарии в различных группах.

Внешние признаки:

— неоправданное желание похудеть, вступление в группы анорексии, сохранение фотографий худых девушек и юношей, и наоборот, размещение изображений критикующих полных людей в оскорбительных формах;

— чрезмерное потребление кофе, нарушение сна, ранний утренний подъем;

— долгое времяпрепровождение за компьютером, планшетом, в мобильном телефоне, постоянный обмен сообщениями;

— ношение одежды преимущественно черных тонов, возможно с символикой, пропагандирующей смерть;

— рисование на руках планет, саинтистских, масонских знаков, перевернутых крестов, сатанинских звезд и различных символов, побуждение сделать татуировки;

— перекрывание лица на фотографиях как руками, так и закрытие деталями одежды, демонстрация в фотографиях безымянного пальца;

— копирование на страницы музыки с откровенной символикой мартинизма, сатанизма, и даже фашизма;

— скрывание от родителей и близких внутренних переживаний; — просмотр и обсуждение сериалов мистической направленности, со сценами жестокости, насилия;

— установление паролей, скрытие информации на всей девайсах, использование графического ключа для входа, постоянная очистка используемых браузеров, корзины;

— просмотр видео с пропагандой атеизма и ЛГБТ; — из субкультурной моды помимо одежды темных тонов в символике используются определенные бренды, к примеру, кроссовки «НАЙК», сигареты «Мальборо» или «Винстон»; — выбривание девушками височной части головы, окрашивание волос в яркие зеленые и красные, синие цвета; — сохранение различных аниме, вплоть до порнографического характера; — использование определенного сленга в переписках и сообщениях оставляемых в общем доступе, к примеру, в комментариях; — размещение и копирование музыкальных групп определенной направленности, различных музыкальных направлений и течений, с использованием символики пропагандирующую смерть; — ведение специальных дневников с характерными рисунками и подборками, и возможными дальнейшими публикациями в сети; — желание установить напротив кровати зеркало; — открытие электронных кошельков и банковских платежных систем; — установление специальных браузеров для анонимного просмотра и входа в глубинный интернет;

— игры в определенных приложениях, в которых имеются внутренние чаты;

— установление на смартфоны приложений для видео и аудио онлайн трансляции.

По информации региональной общественной организации «Спасение детей от кибер преступлений»

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