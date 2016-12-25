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Самолет Ту-154 Министерства обороны РФ пропал с радаров после вылета из Сочи. Как сообщили в оборонном ведомстве, на борту воздушного судна находится 91 человек — военнослужащие Вооруженных сил, а также артисты ансамбля имени Александрова и девять представителей российских СМИ. Самолет направлялся в Сирию на авиабазу Хмеймим, пишет ТАСС.
11:51
Самолет Минобороны Ту-154 упал в Черное море. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах региона.
«По предварительным данным, он упал в Черное море», — сказал источник.
11:30:11
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проводит совещание с руководством Вооруженных сил по организации поисков Ту-154. 11:24:49
Погодные условия в аэропорту Сочи хорошие. Воздушная гавань курорта работает в штатных условиях, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
По его словам, рейсы гражданских самолетов не отменены. 11:21:14
В Минобороны РФ сообщают, что на самолете были также девять представителей российских СМИ. 11:19:25
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин получает информацию от экстренных служб, ведущих поисковые работы после пропажи Ту-154. 11:14:52
К поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы авиационных частей Южного военного округа в Краснодарском крае и соседних регионах, заявили в Минобороны. 11:09:53
«Музыканты ансамбля имени Александрова должны были выступить на аэродроме Хмеймим с новогодней концертной программой», — сообщает собеседник ТАСС. 11:03:55
В Минобороны подтвердили, что пропал самолет Ту-154 после взлета из Сочи, на борту 91 человек. 11:00:15
Музыканты ансамбля имени Александрова находились на борту пропавшего самолета, сообщает источник. 10:59:54
По данным источника ТАСС, самолет летел в Латакию. 10:59:52
Самолет Министерства обороны Ту-154 пропал с радаров после вылета из Сочи. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 25 декабря 2016 г. [11:55]
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