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Детский омбудсмен: необходимо создать реестр педофилов

В России необходимо создать реестр педофилов, заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова. По ее словам, это самый лучший и эффективный способ борьбы с проблемой педофилии в учебных заведениях

Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что в России должен быть создан реестр лиц, совершивших преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Такое мнение она высказала в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ. Полная версия передачи выйдет в понедельник, 26 декабря.

«Нужно реестр создать, чтобы эти люди не попадали в учебные заведения… Специалисты, которые в той или иной степени столкнулись уже с этой проблемой и изучили законодательство, говорят, что это самый лучший и эффективный способ», — заявила Кузнецова.

Она также отметила рост количества преступлений, совершенных в отношении детей. «Какая динамика преступлений в отношении детей? К сожалению, выросла. В отношении особенно половой неприкосновенности. Суициды снизились до 400. Но это тоже много. Это две школы», — сообщила омбудсмен.

В этом году благотворительный фонд «Покров», возглавляемый Кузнецовой, стал одним из операторов президентских грантов для поддержки некоммерческих организаций (НКО). В начале ноября фонд выделил 6,2 млн руб. на борьбу с педофилами.

15 декабря член Совета Федерации Антон Беляков внес в Государственную думу законопроект, который контролировать перемещение вышедших на свободу педофилов при помощи электронных браслетов и системы ГЛОНАСС.

Предшественник Кузнецовой на посту десткого омбудсмена Павел Астахов также много внимания уделял борьбе с педофилами. В феврале 2013 года Астахов заявил, что именно они жаждут его увольнения. «А моей отставки хотят педофилы, поскольку столько, сколько мы сделали для борьбы с педофилами — такого не делалось», — говорил Астахов.

Источник: РБК

Новости smi2.ru

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Детский омбудсмен: необходимо создать реестр педофилов

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 декабря 2016 г. [16:40]

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