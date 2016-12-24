О борьбе с кризисом: «В целом, мы двигаемся в рамках плана, который был предъявлен обществу: он реализуется и реализуется со знаком плюс».

Об избрании Дональда Трампа президентом США: «Никто не верил, кроме нас с вами, в то, что он победит».

О бывшем главе ФТС Андрее Бельянинове: «В отношении него не было никакого дела. То, что всякие доследственные действия, в том числе обыски и нечто подобное, были выброшены в СМИ, недопустимо. Они наносят ущерб деловой и просто личной репутации любого человека». О деле экс-министра экономики Алексея Улюкаева: «Я с Алексеем Улюкаевым не разговаривал, считаю, что те материалы, которые были предоставлены оперативными службами, достаточны для того, чтобы отстранить его от занимаемой должности в связи с утратой доверия».

О досрочных президентских выборах в России: «Возможно, но нецелесообразно».

О судебных процессах главы «Роснефти» Игоря Сечина против СМИ: «Сечин, как и другие, кто обращается в суды,— что они должны делать для защиты чести и достоинства?».

О патриотизме: «Государство будет поддерживать патриотизм, потому что другого объединяющего начала у нас нет».

О кадровой политике при выборе руководителей регионов: «В абсолютном большинстве регионов руководят выходцы из них, но иногда элиты надо обновлять».

О чиновниках и руководителях компаний с госучастием: «Поскромнее надо быть, и я много раз об этом говорил и надеюсь, они это услышат. Это касается и премий, это касается доходов. Даже если это в рамках закона возможно, нужно понимать, в какой стране мы живем, и не раздражать людей».

О ювенальной юстиции: «Детей лучше не шлепать и не ссылаться на какие-то традиции. Существует много других способов воспитания». Цитаты подобрал Коммерсантъ

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