Батальон военной полиции, который будет выполнять задачи в Сирии, прибыл в Алеппо, информирует Минобороны РФ.

«В настоящее время подразделение совершило марш с авиабазы Хмеймим в город Алеппо для выполнения задач в составе российского Центра примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике», — сказано в сообщении ведомства, которое поступило в «Интерфакс» в пятницу.

Отмечается, что военные полицейские в составе территориальных отделов российского Центра примирения враждующих сторон будут обеспечивать безопасность военнослужащих центра, специалистов российского Международного противоминного центра, а также персонала мобильных госпиталей и гуманитарных конвоев, прибывающих в город Алеппо.

«Также военнослужащие батальона окажут помощь городским властям Алеппо в обеспечении правопорядка», — говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что «подразделение военной полиции укомплектовано только военнослужащими по контракту».

Ранее в пятницу министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что «для поддержания порядка на освобожденных территориях (в Алеппо — ИФ) с вечера четверга ввели сюда батальон военной полиции».

Батальон военной полиции Минобороны России накануне был переброшен на авиабазу Хмеймим самолетами Военно-транспортной авиации «после прохождения доподготовки на одном из полигонов», говорится в сообщении.

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