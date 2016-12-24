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Сегодня утром на улице -33 градуса мороза. Водитель маршрута №332 отказался включить печь для обогрева салона. Сказав при этом: «Это ничего вам не даст!».
Целый час пришлось ехать в ледяной маршрутке до Новосибирска, изо рта шел пар. Что за издевательство над людьми?!
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 декабря 2016 г. [08:05]
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