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Что за издевательство над людьми?!

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ирина:

Сегодня утром на улице -33 градуса мороза. Водитель маршрута №332 отказался включить печь для обогрева салона. Сказав при этом: «Это ничего вам не даст!».

Целый час пришлось ехать в ледяной маршрутке до Новосибирска, изо рта шел пар. Что за издевательство над людьми?!

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 декабря 2016 г. [08:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: -22 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 13%, облачность: 67%

24 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -18 C°, ветер: 5.0 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 33%, облачность: 67%

25 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -16 C°, ветер: 5.0 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 41%, облачность: 77%

26 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

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