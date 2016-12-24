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Эта сеть — это клубок беззакония!

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Аноним:

Добрый день, бердчане! Хочу вас предостеречь о покупках смартфонов и техники в желтом магазине на остановке УДАЛЕНО.

При покупки в этой сети тебе улыбаются, помогают и тд., но вот когда мы столкнулись с браком техники, все и началось.

При глюках смартфона принесли претензию и поняли, что эта сеть — это клубок беззакония! Претензии не подписывают, телефон сдали в ремонт, после него снова глючит.

В общем, всех призываю судиться с ними или не покупать у них ничего! Иначе нас и дальше будут считать тупым быдлом!

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 декабря 2016 г. [08:00]

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Погода в Бердске

Днем: -22 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 13%, облачность: 67%

24 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -18 C°, ветер: 5.0 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 33%, облачность: 67%

25 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -16 C°, ветер: 5.0 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 41%, облачность: 77%

26 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

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