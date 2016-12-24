Добрый день, бердчане! Хочу вас предостеречь о покупках смартфонов и техники в желтом магазине на остановке УДАЛЕНО.

При покупки в этой сети тебе улыбаются, помогают и тд., но вот когда мы столкнулись с браком техники, все и началось.

При глюках смартфона принесли претензию и поняли, что эта сеть — это клубок беззакония! Претензии не подписывают, телефон сдали в ремонт, после него снова глючит.

В общем, всех призываю судиться с ними или не покупать у них ничего! Иначе нас и дальше будут считать тупым быдлом!

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