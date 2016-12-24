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Добрый день, бердчане! Хочу вас предостеречь о покупках смартфонов и техники в желтом магазине на остановке УДАЛЕНО.
При покупки в этой сети тебе улыбаются, помогают и тд., но вот когда мы столкнулись с браком техники, все и началось.
При глюках смартфона принесли претензию и поняли, что эта сеть — это клубок беззакония! Претензии не подписывают, телефон сдали в ремонт, после него снова глючит.
В общем, всех призываю судиться с ними или не покупать у них ничего! Иначе нас и дальше будут считать тупым быдлом!
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 24 декабря 2016 г. [08:00]
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