Жители микрорайона Юго-Восточного в пятницу, 23 декабря, пожаловались в «Курьер. Среда. Бердск» на заваленные снегом тротуары. На «большую землю» они вынуждены идти по проезжей части с риском скатиться на скользкой дороге под колеса машин. Именно по их дороге грузовики возят собранный с улиц Бердска снег на снегоотвал, расположенный в районе городского кладбища.

— Мы столько лет добивались, чтобы нам сделали тротуар. Этой осенью наконец положили два пролета с одной стороны дороги на ул. Авиаторов. Но зимой пользоваться пешеходной дорожкой мы не можем — ее не чистят от снега, — рассказала «Курьер. Среда. Бердска» Валентина Дмитриева. — Дорожные службы к нам не приезжают, люди вынуждены идти прямо по дороге, которая уже стала полукруглой, как яйцо. Люди соскальзывают прямо под колеса автомобилей!

После настойчивых звонков в управление ЖКХ (тел. 4-00-11) тротуар почистили. Но за последние две недели пешеходную зону завалило сугробами. — Это какое-то издевательство над людьми, — эмоциональна Валентина. — Микрорайон наш очень большой. Дети ходят в школу, бабушки с ребятишками — в детский сад. И приходится по проезжей части. А тут КамАЗы снуют постоянно. Очень страшно!

По оценке Валентины, до ближайшего магазина в военном городке от ул. Авиаторов идти более 500 метров. Но люди живут в Юго-Восточном и значительно дальше. Хорошо хоть пустили недавно маршрутный автобус. Но не всегда им пользуются местные жители, чтобы попасть на «большую землю».

Кроме того, до сих пор не сделали дорожное ограждение, хотя ямы под столбы выкопали еще осенью, отмечает Валентина. Она надеется, что весной забор появится. Здесь нередки случаи, когда машины вылетают с кладбищенской дороги прямо в огороды. А «лететь» приходится через тротуар. Поэтому, считает Валентина, ни о какой безопасности пешеходов говорить не приходится.

Но жители Юго-восточного не теряют надежды, что на них обратят внимание городские власти. Они добились того, что последние пару лет у них чистят от снега дорогу. Раньше, говорит Дмитриева, 8 лет живущая на ул. Авиаторов, у них вообще не убирали снег.

С похожей проблемой столкнулись ученики школы №10, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Тротуар возле ограды учебного заведения завален снегом. Школьники идут по узенькой натоптанной тропке и пытаются удержать равновесие, чтобы не провалиться в сугроб. Территория школы в идеальном порядке, а за забором — муниципальная земля, содержать в чистоте которую обязаны городские службы.

Сегодня же звонили в редакцию по поводу заваленного снегом тротуара на перекрестке улик Красная Сибирь и Искитимской, что в Микрорайоне. Местные жители возмущены бездействием коммунальных служб.

Начальник управления ЖКХ Владимир Захаров заявил «Курьер. Среда. Бердск», что все названные участки он возьмет на заметку, лично съездит посмотреть состояние тротуаров и даст распоряжение очистить от снега. Если завалы есть. По словам Владимира Николаевича, порой жалобы берчан оказываются беспочвенными.

— Есть проблемы по всему региону. Норма осадков была значительно превышена и в ноябре, и в декабре. Ситуация связана с большим объемом работ, — пояснил Захаров.

Он пообещал проверить и подход к школе №10, и дорогу на кладбище, и перекресток улиц Искимской и Красная Сибирь. И принять меры. По словам начальника бердского УЖКХ, звонки от бердчан с жалобами на неубранный снег поступают постоянно.

— Бывают жалобы необоснованные, поэтому мы обязательно смотрим на месте, есть ли необходимость выгонять туда технику. И выстраиваем план работы — вносим дополнения к существующему графику, — рассказал Владимир Николаевич.

По его словам, в первую очередь чистят от снега улицы, где ходит общественный транспорт, дороги, связывающие Микрорайон с центром города, и важные магистрали, например, ул. Островского. Вторая очередь — внутриквартальные проезды, третья — дороги частного сектора.

Чтобы строчном порядке очистить дороги второй и третьей очереди, придется снимать технику с главных улиц. А это чревато транспортным коллапсом. В частный сектор и во дворы снегоуборочные машины выгоняют, когда прекращается снегопад и нет нужды чистить проезжую часть на маршрутах.

Для одновременного содержания в чистоте дороги всех категорий, городу необходимо обзавестить дополнительной техникой — купить еще одно звено (три единицы).

В уборке от снега тротуаров тоже есть свои приоритеты. В первую очередь чистят пешеходные дорожки с большим людским трафиком — тротуары, ведущие к вокзалу, больницам и поликлиникам. — Потом все остальное, — констатировал Захаров.

Он попросил бердчан сообщать о непроходимых тротуарах и заснеженных дорогах оперативному дежурному по городу по телефону 2-18-18.

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