Бердск готовится встретить главный праздник года, немыслимый без главного атрибута — нарядной зеленой красавицы. Новогодние елки наряжают не только горожане, но и работники предприятий, компаний и госучреждений Бердска на радость посетителей. Но не всем это позволяют квадратные метры и расположение помещений. Так, правила противопожарной безопасности запрещают ставить елки во всех корпусах горбольницы, отделениях полиции и почты.

Железнодорожный вокзал первым делом видят жители и гости города, приезжая сюда дальним или пригородным поездом. В здании вокзала места не так много, поэтому елки расположились на билетных автоматах.

На главной площадке для новогодних гуляний горожан у кинотеатра «Орион» уже ждет заветного: «Елочка, гори!» искусственная зеленая красавица. Рядом с ней бородатый Дед Мороз, но не надувной, как раньше, а снежный.

А вот у ДК «Родина» появилось настоящее 10-метровое дерево из Бердского лесхоза. Как и ее коллега в центре города, она порадует бердчан сверканием гирлянд 29 декабря, но на три часа раньше, в 15.00

Елка встречает гостей администрации Бердска. В этом году главный символ Нового года поставили на первом этаже, сразу напротив входа. Раньше ее наряжали этажом выше, напротив двери приемной главы города.

В соседнем здании, где разместилось управление образования, тоже есть новогодняя красавица. Она заняла почетное место в приемной начальника ведомства Жанны Тузовой. «Она у нас каждый год разная, но всегда красивая», — гордится Жанна Леонидовна.

Сразу два нарядных дерева поздравляют с наступающим праздником посетители местного подразделения Пенсионного фонда: одно на входе, другое — в помещении клиентской службы. По словам охранника Вячеслава Ивановича, они приносят в два раза больше радости пенсионерам.

Несмотря на серьезность заведения, в Бердском горсуде тоже появилось новогоднее дерево. Живую сосну украсили классически: шарами, нитями «дождика» и мишурой. А вот сотрудники полиции, которые пришли в суд по долгу службы, посетовали, что у них на рабочем месте такая красота не положена.

В Центре помощи семье и детям «Юнона» елка уже облачилась в новогодний наряд. 27 декабря она соберет на утренник подопечных центра. В зале идут последние приготовления: взрослые развешивают снежинки и разрисовывают зеркала

Больших атрибутов Нового года нет ни в фойе, ни в зале бракосочетаний городского отдела ЗАГСа: не положено по правилам противопожарной безопасности. Но его сотрудницы все равно обещают молодеженам новогоднее настроение.

— У нас даже 30 декабря будет регистрация брака — это особенный день, когда мы с особенным настроением поздравим всех с Новым годом. У нас даже была идея, чтобы брак регистрировала Снегурочка, но мы госучреждение, поэтому пока себе такого позволить не можем, — поделилась задумкой начальник отдела ЗАГСа Лариса Крокус. — Но мы в любом случае будем ждать граждан в пятницу — веселые и нарядные.

Елка в редакции «Курьер. Среда. Бердск» украшена с особой теплотой: игрушки сделаны маленькими бердчанами — участниками конкурса новогодних украшений 2015 года

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