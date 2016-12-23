На сайте afishanso.ru вы можете узнать подробную афишу всех событий ближайших выходных.

В Бердске в субботу всех желающих без ограничения по возрасту приглашают на новогоднюю сказку «Новогодние чудеса .. или Баба-Яга против!».

Ледовый каток в Новогоднем городке на площади Ленина начнет свою работу в воскресенье, 25 декабря. Дети, пришедшие на каток, смогут бесплатно посетить новый музей спорта – Музей Олимпийской славы.

В субботу ДК «Родина» отметит свой 45-летний юбилей. приглашены все желающие!

В Новосибирске состоится Городской новогодний турнир силачей.

В Новосибирске открылась выставка Никаса Сафронова «Избранное».

Не пропустите премьеры фильмов и спектаклей. В кино покажут новогоднюю премьеру фильм «Елки 5» и «Пассажиры», а еще долгожданный мультфильм «Три богатыря и Морской царь»! Театр «Красный факел» покажет спектакль «Без слов».

На сайте вы сможете увидеть фотоотчеты с различных культурных, спортивных и других интересных событий. Или присылать свои. В фоторепортаж можно отправлять до 40 снимков. Для рекламодателей предусмотрена возможность разместить баннеры и статьи.

На сайте Афиша есть информация о мероприятиях в других городах — Искитиме, Новосибирске. Вписав в адресную строку www.afishanso.ru, вы попадете на новый сайт, у которого есть второй домен www.afisha-berdsk.ru.

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