В Бердске в субботу, 24 декабря, будет очень холодно. Возможно, столбик термометра опустится до отметки -46 градусов. Но минус 35 при безоблачном небе синоптики обещают «железно».

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в субботу, 24 декабря, в Новосибирской области сохранятся трескучие морозы. Температура ночью до -36 градусов, местами до минус 46, днем -20, -25, местами до -31 градуса мороза.

Погода ожидается облачная с прояснениями, ночью без осадков, по востоку местами небольшой снег, днем в отдельных районах небольшой снег, слабые метели. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с, днём местами порывы до 15 м/с.

К вечеру 24 декабря в Бердске «потеплеет» до -25. А днем в воскресенье уже ожидается минус 15, пойдет снег. Причем к вечеру 25 декабря столбик термометра поднимется до 11 градусов ниже нуля. И примерно такая погода продержится, ориентировочно, до среды, 28 декабря. В этот день существенно потеплеет — до минус 6-7 градусов, будет снегопад.

Теплая погода, по прогнозам синоптиков, продержится в Бердске до конца декабря. В новогоднюю ночь обещают просто сказку — на улице минус 4 градуса. Примерна такая температура (не выше 10 градусов мороза) будет, как обещают синоптики, всю первую декаду января.

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