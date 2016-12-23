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Шанс получить федеральные миллиарды есть у Бердска

Бюджет Бердска на 2017 год будет тяжелым, сложным, но рабочим. К такому выводу пришли депутаты горсовета, которые приняли 22 декабря главный финансовый документ города.

Мэр Евгений Шестернин тоже не скрывает, что с деньгами напряженка (впрочем, как и в предыдущие годы). Но это не повод опускать руки.

— В приоритете — участие в программах. Бюджет должен быть не только потребительским. Было ерничество по поводу того, что я фантазер — хочу 2 млрд рублей на дороги. Но цыплят по осени считают. Я не питаю иллюзий по поводу того, что быстро решится вопрос с этими двумя миллиардами. Мы поставили задачу — войти в федеральную программу. Но она ставит четкие условия: софинансирование и какой эффект мы хотим от этого получить. Так вот здесь по безопасности дорожного движения эффектом является не количество заасфальтированных квадратных метров, а снижение количества ДТП на дорогах. Сейчас у нас определено ГИБДД шесть очагов ДТП. Наша задача — снизить количество происшествий на 50%. Итого суммируем: муниципалитет со своим бюджетом должен добиться следующего — выполнить работы, связанные с безопасностью (локальный ремонт, установка приборов контроля, установка ограждений), — рассказал глава, добавив, что только так можно войти в федеральную программу.

Бердск будет участвовать не только в программах по ремонту дорог, но и в программах социальной сферы и образования. И за федеральные деньги придется побороться. Мешок с деньгами из Москвы просто так не пришлют, иронизирует мэр. Необходимо доказать, что эти деньги Бердску нужны и потратятся они исключительно в интересах горожан.

— Мне очень симпатичен поход сейчас. Раньше все измерялось в освоении бюджетных средств. Выделили 20 млн рублей — освоили. А сейчас другой подход: освоили и получили то, чего хотели.

Таким образом, компенсировать «пробелы» в бюджете власть намерена через программы. Кроме того, продолжится работа по привлечению частных инвестиций. В администрации разрабатываются несколько проектов, предусматривающих государственно-частного партнерства.

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Шанс получить федеральные миллиарды есть у Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 декабря 2016 г. [16:55]

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Курьер.Среда.Бердск

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