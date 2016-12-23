Генпрокуратура сегодня, 23 декабря, сообщила о том, что в ряде случаев полиция подходит формально к проверкам торговых точек, которые повсеместно ведутся в Иркутске и сопровождаются изъятием алкогольной продукции в связи с массовыми отравлениями людей метиловым спиртом. Число погибших, по последней информации, достигло 74. По данным ведомства, в некоторых случаях полицейские ограничиваются изъятием только средства для ванн «Боярышник», не обращая внимания на другой алкоголь. Тем временем названы марки водок, которые также могут содержать метанол в своем составе.

О том, что некоторые проверки на предприятиях торговли сотрудники полиции проводят формально, заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, передает «Ъ». По его словам, при выявлении в торговых точках продажи косметического средства «Боярышник» именно он изымался, а иная незаконная продукция оставалась без внимания. Такие факты установлены в результате надзора прокуратурой Ленинского района Иркутска.

«По выявленным нарушениям прокуратурой района подготовлено представление на имя начальника МУ МВД России “Иркутское”»,— сообщил Куренной. «Вся контрафактная алкогольная продукция, любые спиртосодержащие жидкости, имеющие признаки подделки, изымаются»,— ответили в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области. Всего за эти дни сотрудниками полиции проведено более 400 проверок торговых объектов и изъято свыше 30 тонн алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Также районная прокуратура осталась недовольна деятельностью региональных властей. На имя председателя правительства Иркутской области Александра Битарова подготовлен проект представления о бездействии регионального министерства имущественных отношений в вопросах расторжения арендных договоров с предпринимателями, у которых были выявлены нарушения при реализации спиртных напитков.

В результате отравления суррогатным напитком «Боярышник» в Иркутске с 17 по 22 декабря погибли 74 человека (41 — в медучреждениях, 31 — на дому), шестеро детей остались сиротами.

Сегодня был зарегистрирован первый смертельный случай отравления не злополучным «Боярышником», а контрафактной водкой «Белая береза». Женщина умерла у себя дома. «Родственники утверждают, что она употребила водку марки “Белая береза”»,— сказала начальник департамента здравоохранения Иркутска Наталья Тарабан.

Предполагается, что та жидкость, которая продавалась в бутылочках с этикеткой «Боярышник», могла быть разлита и в емкости с другими названиями. Кроме «Белой березы» под подозрение попали водки с этикетками «Финское серебро», «Царская охота», «Пшеничная». Врачи отмечают, что среди их пациентов есть те, кто отравился именно водкой, а не средством для ванн.

Также из торговых точек изымается и «Универсальное средство “Чистый С”», которое тоже пользуется большой популярностью у определенной категории населения как алкогольный напиток.

В больницах города находятся 33 пострадавших, многие из них в крайне тяжелом состоянии. Шесть человек были выписаны, еще семь покинули лечебные учреждения по собственному желанию, отказавшись от дальнейшего лечения.

По уголовному делу о массовых отравлениях людей проходит 14 подозреваемых. Сегодня в Ленинском райсуде рассматривается мера пресечения троим задержанным, следствие требует их арестовать. Как сообщили в суде, одному из троих продлен срок задержания на 72 часа. Вероятнее всего, такое же решение будет вынесено и еще по двоим. Судьба остальных будет решаться в суде в пятницу.

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