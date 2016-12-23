Новости Веб-камеры Погода Работа Финансы Расписание Радио Гороскоп Вопросы и ответы Объявления Афиша Карта Еще

Новости

Все новостиКурьер.Среда.БердскБердск-онлайнБердские новостиПортал ЖКХ
ТВКАдминистрацияСвидетельОтдел культурыВ картинкахНовости с видеоRSS

СМИ: Смертельный «Боярышник» разливали и в водочные бутылки

Генпрокуратура сегодня, 23 декабря, сообщила о том, что в ряде случаев полиция подходит формально к проверкам торговых точек, которые повсеместно ведутся в Иркутске и сопровождаются изъятием алкогольной продукции в связи с массовыми отравлениями людей метиловым спиртом. Число погибших, по последней информации, достигло 74. По данным ведомства, в некоторых случаях полицейские ограничиваются изъятием только средства для ванн «Боярышник», не обращая внимания на другой алкоголь. Тем временем названы марки водок, которые также могут содержать метанол в своем составе.

О том, что некоторые проверки на предприятиях торговли сотрудники полиции проводят формально, заявил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, передает «Ъ». По его словам, при выявлении в торговых точках продажи косметического средства «Боярышник» именно он изымался, а иная незаконная продукция оставалась без внимания. Такие факты установлены в результате надзора прокуратурой Ленинского района Иркутска.

«По выявленным нарушениям прокуратурой района подготовлено представление на имя начальника МУ МВД России “Иркутское”»,— сообщил Куренной. «Вся контрафактная алкогольная продукция, любые спиртосодержащие жидкости, имеющие признаки подделки, изымаются»,— ответили в пресс-службе ГУ МВД Иркутской области. Всего за эти дни сотрудниками полиции проведено более 400 проверок торговых объектов и изъято свыше 30 тонн алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Также районная прокуратура осталась недовольна деятельностью региональных властей. На имя председателя правительства Иркутской области Александра Битарова подготовлен проект представления о бездействии регионального министерства имущественных отношений в вопросах расторжения арендных договоров с предпринимателями, у которых были выявлены нарушения при реализации спиртных напитков.

В результате отравления суррогатным напитком «Боярышник» в Иркутске с 17 по 22 декабря погибли 74 человека (41 — в медучреждениях, 31 — на дому), шестеро детей остались сиротами.

Сегодня был зарегистрирован первый смертельный случай отравления не злополучным «Боярышником», а контрафактной водкой «Белая береза». Женщина умерла у себя дома. «Родственники утверждают, что она употребила водку марки “Белая береза”»,— сказала начальник департамента здравоохранения Иркутска Наталья Тарабан.

Предполагается, что та жидкость, которая продавалась в бутылочках с этикеткой «Боярышник», могла быть разлита и в емкости с другими названиями. Кроме «Белой березы» под подозрение попали водки с этикетками «Финское серебро», «Царская охота», «Пшеничная». Врачи отмечают, что среди их пациентов есть те, кто отравился именно водкой, а не средством для ванн.

Также из торговых точек изымается и «Универсальное средство “Чистый С”», которое тоже пользуется большой популярностью у определенной категории населения как алкогольный напиток.

В больницах города находятся 33 пострадавших, многие из них в крайне тяжелом состоянии. Шесть человек были выписаны, еще семь покинули лечебные учреждения по собственному желанию, отказавшись от дальнейшего лечения.

По уголовному делу о массовых отравлениях людей проходит 14 подозреваемых. Сегодня в Ленинском райсуде рассматривается мера пресечения троим задержанным, следствие требует их арестовать. Как сообщили в суде, одному из троих продлен срок задержания на 72 часа. Вероятнее всего, такое же решение будет вынесено и еще по двоим. Судьба остальных будет решаться в суде в пятницу.

Новости smi2.ru

  • ФАС предлагает повысить цену на водку (14)
  • Суррогатным алкоголем из Бердска отравились четверо жителей Искитима (2)
  • Семеро умерли от контрафактного виски Jack Daniel’s в Красноярске (6)
  • Приравнять к алкоголю хотят настойку боярышника (1)
  • На торговлю спиртом в гаражах Микрорайона пожаловались мэру Бердска (7)
СМИ: Смертельный «Боярышник» разливали и в водочные бутылки

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 декабря 2016 г. [16:30]

Скачать новость в формате PDF

Курьер.Среда.Бердск

[16:40] Детский омбудсмен: необходимо создать реестр педофилов

[16:30] Путин: досрочные выборы президента возможны, но не целесообразны

[16:15] Военная полиция России прибыл в Алеппо

Все новости

[16:40] Детский омбудсмен: необходимо создать реестр педофилов

[16:30] Путин: досрочные выборы президента возможны, но не целесообразны

[16:15] Военная полиция России прибыл в Алеппо


  • Почта @berdsk.me
  • Зарегистрировать ящик

Войти в почту

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!

Регистрация

Логин: @BERDSK.ME
Пароль:
Бесплатная почта с защитой от спама
и вирусов на платформе Яндекс!
  • Погода сегодня
  • Завтра
  • Послезавтра
Погода в Бердске

Днем: -22 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 13%, облачность: 67%

24 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -18 C°, ветер: 5.0 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 33%, облачность: 67%

25 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -16 C°, ветер: 5.0 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 41%, облачность: 77%

26 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Расписание электричек
Мобильное расписание
Электричка больше не сбежит от Вас!
Электрички-новосибирск.рфGoogle Play
  • Объявления
  • Вакансии
  • Вопросы и ответы

Добавить новое объявление

Работа - Центр занятости населения

Задать свой вопрос

Катаетесь в компании
и вы не против новых участников?
Организуйте покатушку и пригласите друзей в разделе Ready-Go!
Любишь футбол, волейбол, активный отдых и пр.
и ищешь постоянную компанию?
Присоединись к событию в разделе Ready-Go!
  • Ближайшие электрички
Ошибка соединения: