Редакция «Курьер. Среда. Бердск» продолжает новогоднюю благотворительную акцию для бердчан. Дети и родители могут делать игрушки, изображающие символ Нового года – Петуха, и приносить их в редакцию. Эти игрушки будут проданы, а вырученные средства мы направим для реабилитации Катюши Пичейкиной. Пусть ваши дети знают, что, сделав игрушку, они помогут маленькой больной девочке встать на ножки. У нас в редакции уже есть первые игрушки — Петушки, их можно приобрести от 50 рублей — далее по желанию.

Непоседа Катюша Пичейкина, очень веселая и общительная 3-летняя девчушка, живет с мамой, папой и старшим братишкой в Бердске. Она с восторгом принимает окружающий мир, и потому улыбка не сходит с ее лица. А если вдруг малышке становится грустно и она начинает капризничать, то лучшим лекарством для нее становится общение, пусть даже с незнакомыми людьми.

Больше всего на свете Катеньке хочется бегать. Зимой – по хрустящему снегу. Летом – по зеленой травке. Но сделать этого девочка не может. Когда Кате был 1 год, ей поставили диагноз «ДЦП». Когда доктора сказали родителям о страшном заболевании, они не опустили рук и начали войну против недуга.

Почти все доходы семьи уходят на лечение, реабилитацию и приобретение технических средств реабилитации для девчушки. Впервые родители решили прибегнуть к помощи средств массовой информации, чтобы собрать необходимую сумму для лечения дочери. И то по настоятельному совету сотрудника Центра помощи семье и детям «Юнона». Семье нелегко просить деньги у посторонних людей. Но здоровье дочери важнее, чем стеснение и неудобство. Мама Катюши верит в то, что китайские доктора помогут ее дочке встать на ноги. И потому обращается за помощью к неравнодушным людям.

Если вы готовы помочь Катюше Пичейкиной, то можете обращаться в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» по адресам: ул. К. Маркса, 24, офис 2, тел. 3-00-10 (с 9.00 до 18.00) или ул. Ленина, 38 (понедельник, среда — с 7.30 до 18.00, в остальные дни — с 9.00 до 18.00).

Можете перечислить деньги на карту, которую мы оформили специально для помощи нашим героям. Карта оформлена в Сбербанке на главного редактора Галину Коморникову. №4276 8440 1909 1537 (назначение платежа — для Кати Пичейкиной).

Мы благодарны всем, кто уже откликнулся и перечислил Катюше средства: Наталья — 3000 р Елена Викторовна — 50 р Иван Александрович — 300 р Елена Александровна — 100 р Светлана Анатольевна — 200 р Наталья Петровна — 300 р Анатолий Михайлович — 340 р Ветеран — 500 р Жители — 5500 р

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