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12 января пройдет встреча участниц проекта «Худеем с мастерами» в «Санатории Рассвет»

12 января 2017 года пройдет встреча участниц проекта «Худеем с мастерами» с мастерами «Санатория Рассвет». Именно специалисты этой уникальной здравницы помогут милым дамам стать стройнее. Приглашаем на экскурсию и презентацию проекта к 14.00. Встречаемся в главном корпусе — в холле первого этажа. Ждем основных участниц и тех, кто на скамейке запасных.

1. Наталья Александровна Алфименко 2. Антонина Николаевна Архипенко 3. Наталья Юрьевна Бутерус 4. Марина Владимировна Захарова 5. Виктория Сергеевна Ситникова 6. Алена Владимировна Павлюк 7. Нелли Викторовна Попова 8. Анна Александровна Филипенко На скамейку запасных (если выше перечисленные дамы по каким-либо причинам выбывают из проекта) мы включили: Наталью Ивановну Ненахову, Ирину Игоревну Болдыреву, Екатерину Александровну Богданову, Елену Сергеевну Тихомирову.

Формат встречи: презентация содержания проекта, график занятий, заключение договора с участницами, экскурсия по санаторию (тренажерный зал, бассейн и т.д.), проведем замеры талии и других, рвущихся в бой частей тела. Приглашаем партнёров! Проблема лишнего веса – бич современности. И как побороть образ жизни, который вместился в формулу «диван+еда+гаджет», как заставиться себя двигаться и не есть мучное и сладкое, как держать тело в тонусе – над этим мучается человечество. Редакция «Курьер.Среда.Бердск» и группа компаний «Санаторий Рассвет» решили не мучиться, а показать пример движения и похудения. С января 2017 года в Бердске стартует проект «Худеем с мастерами!». На протяжении двух месяцев мы будем рассказывать, как с помощью мастеров (бассейн, фитнес, массаж, диетолог, психолог и т.д.) худеют девушки. Из 43 потенциальных участниц проекта отобрано восемь. Публиковаться репортажи с фото и видео будут в газете и на сайте www.kurer-sreda.ru с конца января. Приглашаем тех, чей бизнес связан со сферой здоровья и красоты, физкультуры и фитнеса и т.д. разместить свою рекламу в проекте «Худеем с мастерами!». Эффект будет – однозначно. Ведь тема веса – актуальна. Ваше сообщение легко дойдет до вашей целевой аудитории. Ведь только за две недели на проект подали более 200 заявок. Все желающие участвовать в проекте — наши читательницы. Думаем, они будет следить за процессом похудения вместе с нами, а ваши сообщения не останутся без их внимания. Все хотят быть стройными! Включайтесь! Звоните начальник отдела продаж Елене Лапиной – 8-913-947-84-69. Она подробно расскажет о возможностях именно для вашего бизнеса!

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12 января пройдет встреча участниц проекта «Худеем с мастерами» в «Санатории Рассвет»

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 декабря 2016 г. [16:10]

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Днем: -16 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 20%, облачность: 70%

23 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -22 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 13%, облачность: 67%

24 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -18 C°, ветер: 5.0 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 33%, облачность: 67%

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