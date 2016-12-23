35-летний житель Новосибирска остался дома на Новый год, потому что не принял всерьёз ограничение на выезд за пределы России, постановление о котором вынесли судебные приставы.

— Гражданин был не прочь выпить за рулём, что довело его до лишения прав и административного штрафа в размере 30 000 рублей. Однако наказание не изменило установок автолюбителя и не побудило его оплатить указанный штраф в установленные законом сроки. Тогда судебный пристав-исполнитель отдела судебных приставов по Железнодорожному району города Новосибирска вынес в отношении должника постановление об ограничении на выезд за пределы Российской Федерации, — сообщили в управлении ФССП по Новосибирской области.

Несмотря на то, что должностное лицо разъяснило должнику порядок и основания для снятия ограничения, новосибирец отнёсся к мере принудительного исполнения крайне равнодушно.

Собравшись отдохнуть в новогодние праздники за границей, неплательщик никак не ожидал, что в аэропорту для него загорится красный свет. В результате отдых должника был полностью сорван.

После этого гражданин явился в отделе судебных приставов, где оплатил штраф полностью, включая 2100 рублей исполнительского сбора, упавшего на его плечи в результате несвоевременного погашения задолженности.

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