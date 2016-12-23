История истерзанного неизвестными живодерами пса из Бердска растрогала многих горожан. После публикации «Курьер. Среда. Бердск» материала о бедолаге, которому нанесли тяжелые ранения неустановленным острым предметом, люди бросились ему помогать.

Как рассказала руководитель пункта передержки животных Светлана Калабина, которая спасла собаку от смерти, бердчане предлагают купить лекарства, бинты и собачью еду. Некоторые просто хотят приехать и проведать пса.

— Назвали его Счастливчиком. Чтобы повезло ему в жизни, — отметила Светлана.

Может быть, случится чудо, и под Новый год Счастливчик обретет новых хозяев. Старые (а пес, скорее всего, домашний) не объявились. Не исключено, что именно они и нанесли собаке увечья.

Напомним, утром 22 декабря жители частного сектора Бердска увидели на улице окровавленного пса и позвонили Калабиной. Та отловила раненного зверя и отвезла в ветклинику. Врачи зашили собаке страшные раны на лбу и на лапе. Скорее всего, раны эти были нанесены острым предметом. Возможно, лопатой.

Счастливчик должен поправиться. Но пока ему больно. Он ест только влажный корм, потому что сухой ему жевать еще тяжело.

Если вы хотите помочь Счастливчику или если вы что-то знаете о его хозяевах, свяжитесь со Светланой Калабиной по тел. 8-913-008-38-67, 8913-208-21-64.

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