В России может появиться День борьбы с абортами. Автор идеи — депутат Госдумы Виталий Милонов — предлагает отмечать его 18 ноября: в этот день в 1920 году в РСФСР разрешили делать аборты всем желающим. По данным Милонова, ежегодно российские женщины рожают 1,5 млн детей и делают 1 млн абортов. Памятная дата, считает парламентарий, обозначит отношение государства к абортам как к деструктивному явлению.

Парламентарий уже подготовил необходимые поправки к закону «О днях воинской славы и памятных датах России». Как сообщил Милонов, внести инициативу в Госдуму он планирует до конца этой недели.

Отметим, в настоящее время законом установлено 15 памятных дат. Эти дни не являются государственными праздниками и остаются рабочими, если попадают на будни. Памятные даты назначены на дни событий, имеющих историческое значение для России. Это, например, День космонавтики (12 апреля), День памяти и скорби (22 июня), День Крещения Руси (28 июля), День Октябрьской революции (7 ноября).

В пояснительной записке к законопроекту Милонова говорится, что 18 ноября 1920 года Наркомздрав и Наркомюст РСФСР издали постановление «Об охране здоровья женщин». Согласно этому документу, Россия стала первой в мире страной, узаконившей прерывание беременности по желанию женщины.

«Ещё в 1845 году аборт приравнивался к умышленному детоубийству, когда вина возлагалась как на женщин, совершивших аборт, так и на людей, которые содействовали этому, — отметил депутат в пояснительной записке. — После революции свободная любовь начала восприниматься как условие раскрепощения женщины. В сочетании с отсутствием противозачаточных средств это вело к стремительному росту числа внебрачных детей. Именно в этот исторический период произошла легализация абортов в России».

По данным Милонова, российские женщины ежегодно рожают 1,5 млн детей и делают 1 млн абортов в год. Депутат считает, что такое количество прерываний беременности неприемлемо.

«Учитывая изложенное, заслуживает уважения и признания со стороны государства деятельность по противодействию абортам как массовому деструктивному явлению в обществе. Таким образом, проектом предлагается определить день, посвящённый борьбе с абортами, — 18 ноября», — подвёл итог парламентарий.

Напомним, 27 сентября 2016 года патриарх Кирилл подписал петицию о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования. В правительстве России данную петицию отклонили в начале декабря.

«Определит позицию государства»

Руководитель Общероссийского общественного движения в защиту детей до рождения «За жизнь!» Сергей Чесноков, который инициировал петицию, подписанную патриархом Кириллом, заявил, что тоже предлагал установить памятную дату борьбы с абортами.

«Мы уже четыре года проводим 18 ноября различные акции. Эта дата для нас — день траура и скорби. Мы предлагаем назвать эту дату Днём памяти о нерождённых детях России. Благодаря легализации абортов наш народ понёс людские потери, несопоставимые с потерями во время войн. Это не просто миллионы, а сотни миллионов не родившихся с 1920 года человек. По прогнозу Дмитрия Менделеева, Россия к концу XX века должна была иметь население более 600 млн человек. И возможности нашей страны, включая территорию, позволяли бы иметь такое население. Сейчас же в России проживает 146 млн», — отметил Чесноков.

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов полагает, что установление новой памятной даты определит позицию государства по отношению к абортам.

«Это будет означать, что государство против абортов. Но вряд ли депутаты этот закон поддержат, поскольку большинство парламентариев воспитаны во времена СССР — они были пионерами, комсомольцами и членами Коммунистической партии. Они усвоили другие ценности и убеждения по вопросу абортов», — высказал точку зрения Смирнов.

Лучше вести профилактическую и разъяснительную работу с теми девушками и женщинами, которые хотят сделать аборт.

Член Общественной палаты России Елена Сутормина выразила сомнения в уместности Дня борьбы с абортами в одном ряду с Днём космонавтики, Днём Крещения Руси и другими памятными датами, указанными в законе.

«Эти даты исторически доказали свою значимость, в отличие от предлагаемой, и имеют общественное признание. По поводу же абортов общество сейчас разделено во мнениях. Поэтому лучше вести профилактическую и разъяснительную работу с теми девушками и женщинами, которые хотят сделать аборт. Объяснять, что после него могут быть значительные проблемы с возможностью забеременеть. Можно открыть горячую линию доверия для таких женщин, чтобы колеблющихся в своём решении сделать аборт можно было переубедить», — считает Сутормина.

Она подчеркнула, что работа по снижению числа абортов, которую ведёт общество, должна быть постоянной и направленной на взращивание нравственности «ещё в школах и семьях».

Источник: РТ

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