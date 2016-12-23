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За нелегальное производства алкоголя оштрафован на 200 тыс. рублей завод в Томске

Межрегиональное управление Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Росалкогольрегулирование, РАР) по Сибирскому федеральному округу оштрафовало крупного производителя пивоваренной продукции ООО «Родники» (Томская область, установленная мощность 2,9 млн литров в год) за производство продукции без соответствующей лицензии.

Нелегальное производство слабоалкогольной продукции было выявлено при проведении совместных мероприятий МРУ Росалкогольрегулирования по СФО и сотрудников УМВД России по Томской области. У производителя изъято 15 единиц технологического оборудования и 4992 бутылки (2496 литров) готового к продаже пивного напитка «EXTRA MIX» крепостью 6,5%, сообщили в ведомстве.

— ООО «Родники» имеет разрешение РАР на производство пивных напитков, а, согласно заключению эксперта, так называемый пивной напиток «EXTRA MIX» пива не содержит. По сути, компания производила слабоалкогольную продукцию без лицензии и не уплачивало соответствующие виду продукции налоги. Предполагаемые потери бюджета составили более 500 тыс. рублей, — сообщил руководитель межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по Сибири Алексей Крупин.

ООО «Родники» оштрафовано на 200 тыс. рублей.

— Решение Арбитражного суда Томской области вступило в законную силу. Все предметы административного правонарушения подлежат уничтожению, — добавил Крупин.

Справка

Объем производства пивоваренной продукции в Сибири в 2015 году снизился на 1,4% по сравнению с 2014 годом – до 1310 млн литров. За 9 месяцев 2016 года объём производства по сравнению с аналогичным периодом 2015 года вырос на 2% и оставил 1024,6 млн литров. Доля Сибирского федерального округа в общем объеме производства пива и пивных напитков по РФ составляет 16,9%.

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За нелегальное производства алкоголя оштрафован на 200 тыс. рублей завод в Томске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 декабря 2016 г. [15:10]

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