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23 декабря президент России Владимир Путин в 12-й раз проводит традиционную большую пресс-конференцию. На нее аккредитовались почти 1,5 тыс. журналистов. Большинство из них — представители российских СМИ, однако среди зарегистрировавшихся есть и корреспонденты из Китая, Японии, США, Франции, Германии, Испании, Швеции, а также Эстонии.
Встреча с представителями СМИ должна была пройти 22 декабря, однако впервые глава государства был вынужден перенести ее на сутки в связи с траурными мероприятиями, которые были посвящены убитому в Турции послу РФ Андрею Карлову.
Одна из особенностей этого формата общения с журналистами — отсутствие временного регламента. Владимир Путин сам решает, когда завершить встречу. Дольше всего президент России общался с представителями СМИ в 2008 году. Тогда пресс-конференция продлилась 4 часа 40 минут. В 2015 году глава государства отвечал на вопросы в течение 3 часов 8 минут.
Россия 24
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