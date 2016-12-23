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Большая пресс-конференция Владимира Путина

23 декабря президент России Владимир Путин в 12-й раз проводит традиционную большую пресс-конференцию. На нее аккредитовались почти 1,5 тыс. журналистов. Большинство из них — представители российских СМИ, однако среди зарегистрировавшихся есть и корреспонденты из Китая, Японии, США, Франции, Германии, Испании, Швеции, а также Эстонии.

Встреча с представителями СМИ должна была пройти 22 декабря, однако впервые глава государства был вынужден перенести ее на сутки в связи с траурными мероприятиями, которые были посвящены убитому в Турции послу РФ Андрею Карлову.

Одна из особенностей этого формата общения с журналистами — отсутствие временного регламента. Владимир Путин сам решает, когда завершить встречу. Дольше всего президент России общался с представителями СМИ в 2008 году. Тогда пресс-конференция продлилась 4 часа 40 минут. В 2015 году глава государства отвечал на вопросы в течение 3 часов 8 минут.

Россия 24

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Большая пресс-конференция Владимира Путина

Новость, изображение и видео с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 декабря 2016 г. [15:10]

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Курьер.Среда.Бердск

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Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 20%, облачность: 70%

23 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -22 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 13%, облачность: 67%

24 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

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