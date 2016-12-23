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Всего неделя осталась до открытия снежного городка возле главной елки Бердска. Художники и резчики стараются успеть к этому дню закончить вырезать ледяные и снежные фигуры. Корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» 23 декабря побывал на главной новогодней площадке города и узнал, что интересного ждет ее посетителей.
Гостей снежного царства встречает здоровый трехметровый петух — символ грядущего 2017 года. Он сторожит снежные башни сказочного терема. Чуть поодаль стоят ледяные рамы для картин. Над завершением одной из них трудится художник Денис.
На улице почти -30, но Денис признается, что от частых движений не чувствует холода. Мороз помогает сконцентрироваться на работе. Инструментом он легко преображает лед в произведение искусства.
— Это чистый, природный лед. Он не с Обского моря. Он с озера. Не помню названия, но озеро это где-то под Новосибирском находится, — говорит Денис.
Лед действительно чистейший, с голубоватым отливом. Лед с моря был бы совсем другого оттенка.
Скоро в ледяные багеты вставят картины русских художников. Но некоторые горожане фотографируются и на фоне пустых рам. А еще прилепляют к ним монетку — на счастье. Монет уже столько, что по весне, видимо, вся площадка будет усыпана деньгами.
Привлекает внимание взрослых и детворы огромный снежный трон возле елки. Определенно в новогоднюю ночь и в день открытия городка возле него будет очередь из желающих сфотографироваться. Рядом с троном — величественный Дед Мороз и добрая Снегурочка с олененком и зайчонком. Фигуры достаточно крепкие. И хочется верить, что руки вандалов до них не доберутся.
Есть в новогоднем городке каток. Он уже залит, но запорошен снегом. Вообще вся площадка пока не убрана: куски снега от заготовок для фигур, какие-то деревяшки, ящики… Конечно, погулять можно и сейчас, но если вы хотите зимнюю фотосессию, то лучше дождаться открытия. Пока городок нефотогеничен. Но если ребенок просится на горку, то горки уже готовы к ребячьим забавам. Есть большая — для школьников, есть маленькая — для малышей.
Рядом с катком вырезают снежные макеты скульптур, которые могут появиться на улицах Бердска. Напомним, мэрия совместно с бизнесменами, художниками и при поддержке газеты «Курьер. Среда. Бердск» в день открытия снежного городка запустит беспрецедентный проект. Когда будут готовы все макеты, бердчане путем голосования смогут выбрать самый лучший. И именно эта скульптура украсит Бердск. Определено пять предполагаемых мест. Полный их список, как и список макетов, мы опубликуем позже.
А пока бердчане уже могут посмотреть на снежные скульптуры под названиями «Рождение жизни», «Парусник», «Пропеллер» и «Вежливые люди». Только не путайте последних с военными, которые в 2014 году, во время присоединения Крыма к России, блокировали стратегические объекты. Бердские вежливые люди — это два джентльмена во фраках и цилиндрах, приветственно вскидывающие головные уборы при встрече. Кстати, если этот макет победит в голосовании, то скульптура появится в сквере на ул. Ленина (рядом с перекрестком с ул. Первомайской).
Подчеркнем, что создание макетов пока в процессе. Как и стройка всего городка. Но уже скоро городок официально распахнет свои двери.
Новости smi2.ru
Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 декабря 2016 г. [15:00]
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