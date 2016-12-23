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Зачем устанавливать подъемники для инвалидов?

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Omar_Gorov:

Зачем устанавливают подъёмник для инвалидов? Например, как на нашем переходном мосту к вокзалу? Им когда либо пользовались? В России где-нибудь они работают?

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 декабря 2016 г. [15:00]

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Курьер.Среда.Бердск

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[17:25] Мороз -46 градусов обещают синоптики в ночь на субботу в Бердске


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Погода в Бердске

Днем: -16 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 20%, облачность: 70%

23 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -22 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 13%, облачность: 67%

24 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -18 C°, ветер: 5.0 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 33%, облачность: 67%

25 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

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