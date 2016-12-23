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Зачем устанавливают подъёмник для инвалидов? Например, как на нашем переходном мосту к вокзалу? Им когда либо пользовались? В России где-нибудь они работают?
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 декабря 2016 г. [15:00]
[18:05] Фоторепортаж: Какими елками украсили публичные места в Бердске
[18:00] Новогоднюю сказку для всех возрастов и открытие ледового катка на площади п...
[17:25] Мороз -46 градусов обещают синоптики в ночь на субботу в Бердске
[18:05] Фоторепортаж: Какими елками украсили публичные места в Бердске
[18:00] Новогоднюю сказку для всех возрастов и открытие ледового катка на площади п...
[17:25] Мороз -46 градусов обещают синоптики в ночь на субботу в Бердске
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