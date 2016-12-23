В эту среду, 21 декабря, представители Родительского всероссийского сопротивления (РВС) передали в приемную президента еще 32 тысячи подписей граждан России, возмущенных ювенальными поправками, введенными законом 323-ФЗ в Уголовный Кодекс. Теперь согласно новым нормам воспитательные «шлепки» детям могут обернуться для родителей тюрьмой, оценивают противники изменений.

Всего таких подписей россиян передано уже 213 тысяч. Среди них — 7333 подписей, собранных в Новосибирской области. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», дважды акция по сбору подписей против «закона о шлепках» проходила и в Бердске.

— Тем временем, 21 декабря на итоговом заседании текущей сессии парламентарии отказались рассматривать вопрос с отменой этой поправки (к ст. 116 УК РФ о «близких лицах», согласно которой за неопасное причинение боли близким родственникам грозит до двух лет лишения свободы). При этом, обсуждение было включено в повестку заседания. Однако, депутаты постановили, что вопрос с законом, который уже дал возможность чиновникам создавать ювенальные прецеденты, квалифицируя действия родителей в воспитательных целях как «преступление», может подождать, — заявили организаторы в своем официальном пресс-релизе.

Проволочки с пересмотром поправки немедленно вызвали возмущение родителей, ранее подписавшихся под обращением президенту. Граждане еще на минувшей неделе массово понесли в региональные приемные Путина письма, где выразили недовольство:

— «Единороссы», вместо скорейшей отмены поправки, занялись самопиаром, выставив вскрывшееся категорическое неприятие закона обществом итогом собственного «мониторинга» ситуации и неоднократно заявляя о намерении «срочно поправить» свою же законотворческую оплошность. Этого, однако, не произошло. Отложив острейшую тему до января, парламентарии занялись рассмотрением других законопроектов.

«Закон о шлепках» был принят Госдумой РФ в июне 2016 года. Однако, массовый протест граждан вынудил отыгрывать назад. Первые слова о необходимости срочных правок в закон прозвучали из уст его автора, депутата Павла Крашенинникова, в начале ноября. Он сообщил, что исправлять закон нужно, поскольку общественный резонанс — сильный, а «обновленная» им 116-я статья («Побои») используется органами опеки «для злоупотреблений».

И уже 14 ноября 2016 года представители «Единой России» Ольга Баталина и Ольга Окунева, а также сенаторы Галина Корелова и Зинаида Драгункина внесли в Госдуму законопроект, предлагающий исключение пункта про «близких лиц» из текущей редакции статьи 116 УК РФ («Побои»).

— Однако, отмена одной ювенальной поправки не сможет изменить уже сложившуюся в РФ опасную тенденцию неконтролируемого вмешательства чиновников во внутреннюю жизнь семьи. Ключевым вопросом, который поднимают родители России, является установление порога невмешательства государства в семейную жизнь и закрепление этого принципа на законодательном уровне. Иначе ювенальный произвол в России будет только нарастать, а семьи — разрушаться, — говорят в РВС.

Родители России требуют встречи с президентом Владимиром Путиным для обсуждения ситуации, «создавшейся в семейной политике РФ в результате нового широкого наступления прозападного ювенального лобби, и путей выхода из сложившейся ситуации».

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