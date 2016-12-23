Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летней Ольги Крыловой, сообщили в пятницу, 23 декабря в прокуратуре Новосибирской области.

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, совершенное в особо крупном размере).

Суд установил, что в середине мая 2016 Крылова на своем приусадебном земельном участке посеяла не менее 5 400 семян наркотикосодержащего растения рода «мак» (Papaver).

После этого с середины мая 2016 по 11 июля Крылова, повышая эффективность способа выращивания растения, содержащего наркотическое средство, ухаживала за посевами: поливала, пропалывала, обрабатывала их от сорняков, рыхлила почву, тем самым доводя их до стадии созревания, с целью дальнейшего употребления.

— 11 июля вечером сотрудники полиции изъяли все выращенные Крыловой наркотикосодержащие растения рода «мак» в количестве 5400 растений. Согласно заключению эксперта изъятые растения являются наркотикосодержащими растениями – мак, а вещество, массой в высушенном состоянии 480 гр., является наркотическим средством – «маковая соломка», — рассказали в облпрокуратуре.

Суд согласился с правовой позицией государственного обвинителя, приговорил Крылову к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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