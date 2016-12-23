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Армия Соединенных Штатов является наиболее способной, сильной и обеспеченной во всей истории человечества, считает официальный представитель Госдепартамента Джон Кирби. С таким заявлением он выступил в ходе брифинга, текст которого опубликован на сайте ведомства, передает Газета.ру.
Таким образом Кирби прокомментировал слова российского президента Владимира Путина о том, что Российская армия в настоящий момент сильнее любого потенциального агрессора. При этом представитель Госдепа, отвечая на вопрос журналиста, усомнился, что действия российских ВС в Сирии позволят назвать армию России самой передовой.
«Я так не считаю. Не думаю, что в истории человечества когда-либо существовала армия более способная, образованная, сильная, с лучшим руководством и более обеспеченная, чем армия Соединенных Штатов сегодня», — заключил Кирби.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на встрече с руководством Минобороны Путин призвал военных не расслабляться.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 декабря 2016 г. [14:15]
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