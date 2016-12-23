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Появились подробности смертельного ДТП, произошедшего в четверг в Черепановском районе Новосибирской области. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в столкновении Great Wall Hover с МАЗом погибла автоледи и пострадала 79-летняя пассажирка иномарки (первоначально сообщалось о 35-летней погибшей).
По информации регионального управления ГИБДД, в салоне разбившегося легкового автомобиля находился еще ребенок 2007 года рождения. Как сообщили в ведомстве, трагическое происшествие случилось не на трассе М-52, как ранее заявляли в управлении МВД по Новосибиской области, на дороге Черепаново-Сузун.
— 22 декабря в 11.00 в Черепановском районе на 103-м км автодороги Черепаново — Сузун было совершено столкновение автомобилей «Грейд Волл» под управлением водителя-женщины 1986 года рождения и МАЗа под управлением водителя 1983 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир автомобиля Грейд Волл — женщина 1937 года рождения скончалась, — рассказали в Госавтоинспекции.
Пострадала водитель иномарки и 9-летний пассажир. Они получили травмы различной степени тяжести.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 декабря 2016 г. [13:55]
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