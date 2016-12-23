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Красноярск и Новосибирск вошли в топ-10 самых читающих городов России

Для составления рейтинга количество пользователей мобильного приложения «МТС Книги» в каждом городе-миллионнике соотнесено с числом жителей этого города – таким образом определен процент читающих.  В результате самым читающим городом России оказалась Казань. В тройку также вошли Уфа и Пермь. Все три города с самым большим процентом читающего населения относятся к Приволжскому федеральному округу. Красноярск оказался на седьмом месте, Новосибирск –замыкает десятку. Москва и Санкт-Петербург не вошли в топ-10.

Рейтинг самых читающих городов России:

1.     Казань 2.     Уфа 3.     Пермь 4.     Ростов-на-Дону 5.     Екатеринбург 6.     Самара 7.     Красноярск 8.     Челябинск 9.     Нижний Новгород 10.  Новосибирск 11.  Санкт-Петербург 12.  Москва 13.  Воронеж 14.  Омск 15.  Волгоград Самым популярным произведением в приложении «МТС Книги» по итогам года стал роман Дэна Брауна «Инферно», экранизированный в 2016 году. На втором месте в рейтинге – юмористический «Дневник Домового» Евгения ЧеширКо, буквально взорвавший Рунет и продолжающий бить рекорды прочтений после публикации книги. Роман знаменитой Джоджо Мойес «Девушка, которую ты покинул» замыкает тройку самых популярных произведений 2016 года. В топ-10 вошел еще один роман Джоджо Мойес – «До встречи с тобой», также экранизированный в 2016 году.

Рейтинг популярности «МТС Книги»:

1. Инферно, Дэн Браун 2. Дневник Домового, Евгений ЧеширКо 3. Девушка, которую ты покинул, Джоджо Мойес 4. Ведьмак (сборник), Анджей Сапковский 5. Пассажир, Жан-Кристоф Гранже 6. Судьба-волшебница, Татьяна Полякова 7. Планета Вода (сборник), Борис Акунин 8. До встречи с тобой, Джоджо Мойес 9. Казнь без злого умысла, Александра Маринина 10. Не навреди. Истории о жизни, смерти и нейрохирургии, Генри Марш

Рейтинг составлен на основе обезличенных пользовательских данных за 2016 год.

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Красноярск и Новосибирск вошли в топ-10 самых читающих городов России

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 декабря 2016 г. [13:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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Погода в Бердске

Днем: -16 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 20%, облачность: 70%

23 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -22 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 13%, облачность: 67%

24 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -18 C°, ветер: 5.0 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 33%, облачность: 67%

25 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

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