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Рейтинг самых читающих городов России:
1. Казань 2. Уфа 3. Пермь 4. Ростов-на-Дону 5. Екатеринбург 6. Самара 7. Красноярск 8. Челябинск 9. Нижний Новгород 10. Новосибирск 11. Санкт-Петербург 12. Москва 13. Воронеж 14. Омск 15. Волгоград Самым популярным произведением в приложении «МТС Книги» по итогам года стал роман Дэна Брауна «Инферно», экранизированный в 2016 году. На втором месте в рейтинге – юмористический «Дневник Домового» Евгения ЧеширКо, буквально взорвавший Рунет и продолжающий бить рекорды прочтений после публикации книги. Роман знаменитой Джоджо Мойес «Девушка, которую ты покинул» замыкает тройку самых популярных произведений 2016 года. В топ-10 вошел еще один роман Джоджо Мойес – «До встречи с тобой», также экранизированный в 2016 году.
Рейтинг популярности «МТС Книги»:
1. Инферно, Дэн Браун 2. Дневник Домового, Евгений ЧеширКо 3. Девушка, которую ты покинул, Джоджо Мойес 4. Ведьмак (сборник), Анджей Сапковский 5. Пассажир, Жан-Кристоф Гранже 6. Судьба-волшебница, Татьяна Полякова 7. Планета Вода (сборник), Борис Акунин 8. До встречи с тобой, Джоджо Мойес 9. Казнь без злого умысла, Александра Маринина 10. Не навреди. Истории о жизни, смерти и нейрохирургии, Генри Марш
Рейтинг составлен на основе обезличенных пользовательских данных за 2016 год.
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Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 декабря 2016 г. [13:50]
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