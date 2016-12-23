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Две машины подарков отвезли детям в туббольницу из Бердска

Подарки в Мочищенскую детскую туберкулезную больницу 21 декабря отвез представитель благотворителей, пожертвовавших для больных малышей 65000 рублей. Он лично передал игрушки маленьким пациентам.

В туберкулезной больнице действует строгая пропускная система. Поэтому с позволения главврача на территорию пропустили только спонсора. Корреспондента «Курьер. Среда. Бердск» вежливо попросили остаться за воротами. И пообещали, что на утренниках сделают фотографии и пришлют в редакцию. Новогодние праздники должны были пройти в больнице 21 декабря. Но у артистов театральной студии случился аврал. Утренники перенесли на 27 декабря.

По словам благотворителя, как только он вошел в здание лечебного учреждения, ему навстречу вышли дети, чтобы помочь перенести игрушки, канцелярские принадлежности, одежду, необходимые атрибуты для новогоднего праздника.

В этот день туберкулезную больницу посетил и волонтер Вячеслав Останин. Он привез для маленьких пациентов подгузники, канцелярские принадлежности, одежду, собранные бердчанами. Сладкие подарки он доставит на новогодние утренники. И сам раздаст каждому ребенку.

Участниками благотворительной акции по сбору подарков для детской туберкулезной больницы были взрослые и дети, целые классы, школы, организации, семьи. Они приносили в редакцию сладкие наборы, канцелярские принадлежности, подгузники, влажные салфетки, одежду. И все желали, чтобы больные дети поскорее выздоровели.

Благотворители перечисляли деньги для новогодних подарков на карту Сбербанка, специально открытую редакцией для помощи нашим героям. Вера Игоревна — 222 рубля 25 копеек, Иван Иванович — 100 рублей, Светлана Николаевна — 700, Надежда Анатольевна — 500, Ольга Николаевна — 300, Алексей Владимирович — 5000, 54 рубля — от бердчанки, от Юлии Александровны пришло 300 рублей, 1000 — Елены Вячеславовны, от Натальи Александровны — 300, Ирины Анатольевны — 3000, Антона Юрьевича — 5000, Степана Федоровича — 200 рублей, Марка Викторовича — 1000, Александра Анатольевича — 1000 рублей, инкогнито — 10 000 и еще 10 100 рублей, Тамара Филипповна — 500 рублей, без имени — 200, Елена Михайловна — 2000 рублей, инкогнито — 4400 рублей.

Анна Александровна передала сотрудникам «Курьер. Среда. Бердск»» 500 рублей, Галина Смагина — 100 рублей, подписчица газеты «Курьер» — 200 рублей на подарки для больных малышей. 3000 рублей передали от фирмы «Автолайн». Благодарим Марину и Ирину за целую коробку подарков для ребятишек.

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» принесли 109 наборов конфет. И это не считая других сладостей. Предприятие «Сердечные сладости» передало для чаепития 15 коробок вкусного печенья.

Елизавета Силина принесла в редакцию около 200 маленьких сладких подарков от благотворительного фонда «Пища жизни».

- Скоро Новый год, все с нетерпением ждут этого праздника и мы захотели помочь деткам, подарить им хорошее настроение. И решили приготовить сладости своими руками. Хотелось бы пожелать ребятишкам здоровья и чтобы жизнь их была наполнена смыслом и хорошими, добрыми событиями, — рассказала Елизавета.

На средства благотворителей «Курьер. Среда. Бердск» купил 70 новогодних подарков на общую сумму 33 270 рублей.

За оставшиеся средства редакция отчитается в ближайшее время.

Новости smi2.ru

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Две машины подарков отвезли детям в туббольницу из Бердска

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 декабря 2016 г. [13:30]

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Курьер.Среда.Бердск

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