Добро пожаловать в мир красоты! Ищите профессионального косметолога? Не знаете где можно сделать чистку лица, уход, пилинг, или эпиляцию? Тогда обращайтесь в СТУДИЮ КРАСОТЫ «LIME»! Кто-то помнит наше предыдущее название CENTELLA ASIATICA! Мы с радостью поможем Вам всегда быть неотразимыми! Наш современный косметологический кабинет подарит Вам заботу, сохранит и подчеркнет Вашу молодость и красоту. А энергия и тепло рук опытных и уже зарекомендовавших себя косметологов в сочетании с лучшими профессиональными космецевтическими линиями вернут Вашей коже здоровое сияние молодости, решат различные проблемы кожи лица, шеи, области декольте и тела! Основатель студии — Ольга Анатольевна Лузянина. В косметологии уже более 15 лет. Постоянные клиенты стимулируют все больше развиваться в профессиональной деятельности. За плечами опыт работы в Израиле. Мы предлагаем: — Чистка лица — Пилинги (фитопилинг, клюквенный, энзимный, ультразвуковой, ретиноевый, для области глаз) — Ультразвуковая терапия (по лицу, по телу) — Криотерапия — RF-лифтинг (по лицу, по телу) — Дарсенваль — Уходы по лицу (увлажнение кожи, отбеливание кожи, лифтинг-уходы, массаж лица, миостимуляция, маски для лица, ваккумный массаж) — Депиляция — Окраска бровей, ресниц — Специальный уход для области глаз, кистей рук — Процедуры для тела (пилинг, обертывание, антицеллюлитный массаж, миостимуляция, SPA, ваккумный массаж) Наша качественная косметология доступна каждому! Антикризисные цены.

Тел.8-913-726-11-51 Бердск, Кошевого, 6 Доп. телефоны: 8-913-715-78-25 http://laim.vesberdsk.ru

BATTERFLAY, салон красоты

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Ногтевая студия «Нимфа»

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