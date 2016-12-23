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Минстрой разработал проект поправок в законодательство, которые будут регламентировать работу единых информационно-расчетных центров, аккумулирующих расчеты населения за коммунальные услуги, рассказал «Известиям» заместитель министра строительства и ЖКХ, главный государственный жилищный инспектор Андрей Чибис.
Поправки, регулирующие деятельность центров, уже находятся на согласовании в федеральных органах исполнительной власти.
Согласно предложению Минстроя, единые информационно-расчетные центры будут, как и прежде, на основании договора с УК осуществлять расчеты и печатать единые платежные документы.
— Это позволит повысить прозрачность и комфорт платежей за ЖКХ для всех участников процесса. Жители получают единую понятную квитанцию, добросовестная управляющая компания будет рада освободиться от обязанности сбора и передачи средств ресурсоснабжающим организациям, а недобросовестная, нацеленная на то, чтобы «зарабатывать» на денежном потоке, уйдет с этого рынка, — считает замминистра.
Он отметил, что изменения могут помочь в решении острой проблемы долгов за коммунальные услуги. Сейчас общий объем накопленной задолженности в ЖКХ превышает триллион рублей, а в этом случае поставщики услуг получат снижение риска неплатежей, считает Чибис.
В настоящее время деятельность расчетных центров не регулируется. Согласно Жилищному кодексу, владельцы жилых помещений в многоквартирных домах обязаны производить плату за жилое помещение и коммунальные услуги управляющей организации.
Сейчас ЕИРЦ только рассчитывают платежи населения, а затем передают сведения в управляющие компании, ТСЖ и ЖСК, которые, в свою очередь, формируют сами квитанции, принимают платежи и перечисляют деньги поставщикам, пояснил председатель Межрегионального третейского суда Москвы и Московской области Олег Сухов.
— Из-за недобросовестных действий сотрудников управляющих компаний квитанции на оплату часто приходят по второму разу, — рассказал член регионального штаба ОНФ в Московской области Дмитрий Дупак.
В ОНФ отмечают, что отсутствие регулирования деятельности информационно-расчетных центров отрицательно сказывается на возможностях населения — в центрах частенько возникают очереди из-за недостаточного количества сотрудников, а произведенные платежи не проходят.
— Законопроект нацелен на исключение посредников из цепочки оплаты коммунальных услуг и предлагает дать возможность региону выбирать расчетный центр, который будет печатать единые квитанции по федеральному образцу, — пояснил заместитель министра.
Может быть выбран частный центр на конкурсной основе либо назначен государственный — но в этом случае регион будет брать на себя субсидиарную ответственность по его обязательствам.
В Жилищном кодексе предлагается закрепить базовые принципы работы расчетных центров и установить актом правительства правила их работы и требования к таким центрам, порядок их отбора и контроля за их деятельностью.
Введение единых стандартов для расчетных центров, без сомнения, повлечет дополнительные материальные затраты, считает юрист правового департамента HEADS Consulting Анастасия Худякова.
— Возможно, потребуются дополнительные специалисты, однако система должна себя окупить с учетом уменьшения издержек, которые вызваны существующими ошибками системы, — полагает она.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 декабря 2016 г. [12:35]
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