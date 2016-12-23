Остался без новогоднего утренника вчера, 22 декабря, воспитанник детского сада №21 «Искорка» в Бердске. У малыша не было справки о том, что он поправился после ОРВИ, и воспитатель отказалась провести ребенка в зал.

Этого дня 4-летний Артем, как и все дети, ждал целый год с замиранием сердца. Помогал маме шить костюм Зайчика, мечтал о том, как Дедушка Мороз вручит ему увесистый мешочек со сладостями. Но кружиться в хороводе вокруг елки, держась за руки с ребятами, мальчику в этом году было не суждено.

Артем приболел на выходных, и с понедельника, 19 декабря, ему выписали больничный лист. Малыша лечили усиленно: боялись пропустить утренник. Но к важному событию детсадовцу стало лучше, и мама решила привести его на праздник — минуя докторов.

— Пришли, разделись, нарядились. Приходит воспитательница, говорит: «Вас медик вызывает». Мы справку не принесли, потому что уже почти выздоровел ребенок. Я думаю, посмотрит, а она говорит: «Что вы пришли? Воспитательница сказала, значит, уходите», — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» мама Артема Анна Слуцкая.

Сейчас среди маленьких бердчан превышен порог заболеваемости сезонными инфекциями. По словам заведующей «Искорки» Светланы Никифоровой, воспитатели просто не могли пропустить на праздник воспитанника, у которого нет справки о выздоровлении. В зале в этот день собралась вся группа из 25 малышей: заразившись, они все могли уйти на карантин вместо новогодних каникул, потому что детский коллектив инфекция охватывает особенно быстро.

Как утверждает заведующая, она ждала, что родительница принесет справку — тогда неприятной ситуации бы не произошло.

— Ребенка мне было очень жаль, я даже готова была разрешить ему быть в маске, потому что ребенку же не объяснишь, что эпидрежим повышен — он пришел на праздник. Но мама ко мне не подошла, она обиделась и ушла, — недоумевает Светлана Александровна. — Мама тоже могла бы подумать: там все дети здоровые, а она ребенка больного привела.

Педагоги уверяют, что требования к противоэпидемической безопасности в детском саду очень строгие, поэтому и приходится лишать радости от праздника всех заболевших деток. Но Анна настаивает: так поступили только с ее мальчиком: «Других детей пускают, а нас — нет. Мне первый раз в жизни было обидно до слез. По дороге домой я шла и плакала. Почему так?»

Как рассказывал «Курьер. Среда. Бердск», в детских садах Бердска уже не раз были конфликты родителей с педагогами, но в основном на финансовой почве. Так, в марте этого года двое ребят из «Землянички» сидели на стульчиках, когда их друзья танцевали, потому что мамы не оплатили уроки хореографа. А в декабре 2015 года родительский комитет «Огонька» решил лишить игрушек ребенка, чья мам не сдавала на них деньги.

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