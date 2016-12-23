Несколько дней назад в Китае завершился турнир профессиональный турнир «Гран-при – четверка», на котором четверо бойцов сражались между собой за кубок организации WBK. Первое место соревнований досталось бердчанину: Гела Мзекалашвили одержал уверенную досрочную победу над спортсменами из Китая и Дагестана.

Радостные новости КСЕ

Коллекция наград и званий бердских спортсменов пополняется: Алексей Родак занял третье место на чемпионате СФО, который проходил 8-12 декабря в Улан-удэ и выполнил норматив мастера спорта России по боевому самбо. Алексей Родак – опытный боец, неоднократно защищавший честь Новосибирской области и всего региона на различных престижных соревнованиях. Но со званием мастера бердчану все время не везло – то не хватало нужного колличества бойцов(12 человек) в весе на соревнованиях, то мешали травмы. Нелегко сложились бои и на этом турнире, но Алексей, проявив невероятное мужество и волю к победе, дошел до своей цели. Теперь он будет выступать на кубке России по боевому самбо, к которому уже начал готовиться. Коллектив КСЕ «Авангард» поздравляет Алексея и его семью с заслуженным званием!

Кроме Алексея Родака от клуба «Авангард» в Улан-уде выступили и молодые 18-летние ребята: Артем Лакомов и Иван Мельничук. Они провели по три боя. Артем проиграл всего два балла в бое за третье место (6:4), таким образом он остановился в шаге от выполнения норматива мастера спорта РФ. Тем не менее, ребятами получен неоценимый опыт выступления на статусном турнире, и главные победы ребят еще впереди.

16-17 декабря в поселке Криводановка Новосибирской области прошел турнир по восточному боевому единоборству Вовинам Вьёт Во Дао. КСЕ «Авангард» представляли юные бойцы Пичугин Артур и Чупин Вячеслав. Парни выступали в одном весе и провели по два боя, в которых одержали победы, оба вышли в финал и провели дружеский спарринг. В итоге Вячеслав занял первое место, а Артур втрое.

16-18 декабря в Новосибирске прошел ежегодный традиционный турнир по панкратиону среди начинающих свой путь бойцов.

1 место – Омельянчук Александр, Степан Плеханов.

3 место – Шедько Сергей, Баринов Ярослав.

Боец Степан Плеханов провел четыре боя и во всех вышел победителем и завоевал первое место. Баринов Ярослав провел четыре поединка, и в трех из них одержал победу. Тренируют ребят Михалев Александр, Евстафьев Сергей, Евстафьев Максим и Сысой Юрий.

Соратники по ковру поздравляют бойцов и тренеров с отличным результатом! А тем ребятам, которые не добрались до пьедестала, желают не огорчаться, не терять веру в себя и в тренера – все еще впереди и только начинается!

Отдельное спасибо «авангардовцы» выражают постоянным партнерам и спонсорам, без чьей помощи не было бы таких выдающихся результатов: Совбанову Максиму, Бадрин Роману, Кирданову Виталию, Тихонову Александру, Щербакову Виталию, Мирошкину Владимиру, Никитенко Роману, Гребенцову Павлу, Исаеву Петру, руководству магазина электрооборудования «Гефест», руководителю интернет-магазина спортивного питания «academFARMA», руководству такси Тонус. Отдельное спасибо Столярову Сергею!

Внимание родителям!

С нового 2017 года объявляется дополнительный набор в детские группы! Принимаем ребят с 9-10 лет. Группы будут функционировать в две смены. По всем вопросам обращаться по телефону: 8 952 922 95 25

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