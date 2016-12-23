— Просим вашей помощи: пропали знамена бердского радиозавода «Вега», — с такой просьбой в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась ветеран «Веги» и труженица тыла Анна Курбатова.

По словам Анны Васильевны, бесследно исчезли три знамени — министерское, областное и городское. Особенно красивое, по воспоминаниям ветерана, было министерское знамя: с портретом Ленина в золотой оправе. Курбатова утверждает, что последний раз видела эти знамена в музее радиозавода «Вега» много лет назад.

— Нас как-то в музее собирали, и я эти знамена видела. А потом я заболела. Уже семь лет никуда не хожу. Но мы перезваниваемся с бывшими работниками «Веги». Кто какие новости скажет, кто что услышит… И вот мне одна звонит, вторая: «Анна Васильевна, давайте разыщем наши знамена». Помогите нам, уж очень хочется эти знамена увидеть.

Для ветеранов радиозавода особенно ценно все, что связано с родным производством. С большой теплотой в сердце они вспоминают годы, проведенные на «Веге», которая, к сожалению, угасла навсегда.

Заведующая музеем бердского радиозавода Татьяна Перевозчикова рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что знамен никогда в музее не было — они не были поставлены на музейный учет.

— Да, когда-то они на заводе были, это видно на фотографиях. Но в момент передачи вещей, когда завод приказал долго жить, эти знамена в музей не попали. Не дошли они до музея. Вот орден Трудового Красного Знамени (присвоен заводу в 1985 году) был сдан в городской музей. Он хранится там по всем правилам, как государственная награда. А вот знамена не были сданы ни в наш музей, ни в городской.

Куда могли деться символы заводской славы, Татьяна Иосифовна достоверно не знает. Скорее всего, кто-то успел забрать их себе, так сказать, в частную коллекцию.

— Вопрос этот периодически поднимается ветеранами. Помнят, что знамена были. Честно скажу, что я их в глаза не видела. Ветераны спрашивают нас, не появились ли они в музее? Нет, не появились. Может быть, появятся когда-нибудь. Будем надеяться, — говорит Татьяна Иосифовна.

Директор Бердского историко-художественного музея Марина Пащенко подтвердила «Курьер. Среда. Бердск», что им на хранение передан только орден Трудового Красного Знамени в 1999 году.

— Но передан он был без знамени. Понятно, что должен он был передаваться со знаменем, но не было его, — отметила Марина Юрьевна.

Где могут находиться сейчас утерянные знамена, неизвестно. Хочется верить, что их владелец все-таки относится к ним с уважением, а не хранит в старом гараже.

Редакция «Курьер. Среда. Бердск» обращается к дорогим читателям: если вы что-нибудь знаете о знаменах «Веги», сообщите нам по тел. 8 (383 41) 3-00-10 или напишите на электронный адрес bkurer@mail.ru.

Справка

В 1941 году в Бердск был эвакуирован харьковский завод №296. На его базе создали государственный Бердский радиозавод, который позже был преобразован в ПО «Вега». Завод на весь мир славился своей продукцией — приемниками, магнитофонами, проигрывателями и другой техникой. В 90-х годах объединение акционировали. После чего последовали массовые сокращения, банкротство и фактическая ликвидация производства.

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