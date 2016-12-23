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Замерзающего ребенка достали из заблокированной Toyota RAV4

Спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы в четверг, 22 декабря, вскрыли автомобиль, в котором находился маленький ребенок, сообщили в МАСС.

Двери машины самопроизвольно заблокировались в тот момент, когда мама малыша только усадила его в специальное кресло. Спасатели пришли на помощь молодой женщине, которая попросила открыть Toyota RAV4, где сидел ее ребенок.

Она рассказала, что посадила малыша в кресло, а когда закрыла пассажирскую дверь, сработала блокировка. Спасатели открыли машину и передали маленького пассажира встревоженной матери. По словам сотрудников МАСС, в медицинской помощи он не нуждался.

— Не забывайте, что на улице –30 (градусов), будьте внимательны к себе и своим близким, – обратились с рекомендацией спасатели.

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Замерзающего ребенка достали из заблокированной Toyota RAV4

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 декабря 2016 г. [11:50]

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Курьер.Среда.Бердск

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