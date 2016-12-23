Прошел год с того момента, как мэр Бердска Евгений Шестернин высказал желание расторгнуть концессионное соглашение с «Багирой-М». За этот год администрации пришлось спорить с концессионером в судах, встречаться на заседаниях конфликтной комиссии в областной администрации и доказывать общественности, почему отказ от договора с «Багирой-М» необходим.

Однако до логического завершения концессионной эпопеи еще очень далеко. Судебные заседания по признанию концессии незаключенной и недействительной продолжится в январе. Один — в апелляционной инстанции, другой — в первой.

22 декабря на сессии горсовета депутаты почти единодушно поддержали позицию администрации — концессию необходимо расторгать. Это решение нельзя назвать ключевым, но оно может сыграть не последнюю роль в суде. Напомним, что в судебном заседании о признании концессии незаключенной выступала депутат Нина Железняк — от имени всего горсовета. Она настаивала на том, что депутаты поддерживали концессию. Полномочия Железняк истекли, а доверенность, выданная ей для суда, отозвана.

— На сегодняшний момент от администрации в суде выступают юристы. От Совета депутатов — пока никого. Тогда выдали доверенность (депутату Нине Железняк), здесь нарушений никаких нет. То что было и представлялось — приходила Железняк со своей позицией. Она, к сожалению, свою субъективную гражданскую позицию резко поменяла. Здесь она была абсолютно против этой концессии, а там она в другом формате выступала. Ну, я за нее не буду догадываться, почему. Кто ее знает?! Она представляла свои личные интересы и говорила, что она выступает от лица горсовета. Вот это, конечно, неправильно. Но она посчитала так, как она считала нужным, — прокомментировал ситуацию вице-мэр Бердска Александр Тужик.

Заместитель главы отметил, что непростые отношения с концессионером не только в Бердске.

— Если сегодня посмотреть общероссийскую практику, то, грубо говоря, 1000 концессионных соглашений по России заключено или в стадии заключения. Из них 500 заключено. Из них 250 в стадии расторжения. Концессионный вопрос очень тяжелый, очень сложный. И на сегодня вы видите, что по области в одном месте концессии с котельной не получилось. Наша задача — пойти выверено и не потерять то, что есть. Не потерять то, что есть.

Тужик заметил, что несмотря на все разногласия, работа с концессионером идет в рабочем режиме, «никто не закрывает перед ним двери».

И этот тезис подтверждает мэр Бердска Евгений Шестернин. Власть пыталась выстроить с концессионером конструктивный диалог, но, судя по всему, попытка не удалась.

— На конфликтной комиссии концессионеру был задан вопрос по поводу 40 котельных (локальные котельные предусмотрены схемой теплоснабжения, которая лежит в основе концессионного соглашения, однако эту схему сейчас пересматривают — прим. ред.). С правовой точки зрения он отказался: я, говорит, не могу сделать изменения. А почему он не может сделать изменения? А по причине того, что меняются условия концессионного договора. Тогда получается все это ничтожным. Он этого опасается и упорно ведет политику 40 этих котельных. Но мы же понимаем, что это утопично. Это нереально! И блуд-то в чем заключается: он предлагает, мы отказываемся, потому что нам это не нужно, и сами себя загоняем в угол — «ну вы же сами отказались». А как мы можем согласиться, если нам это не надо? Мы не сможем даже физически разместить эти котельные. И он не принимает решение подкорректировать, потому что тогда происходит изменение условий концессии. И это было озвучено на совещании конфликтной комиссии, — рассказал Евгений Анатольевич.

Шестернин еще раз подчеркнул, что не допустит реализации соглашения, которое не дает гарантии безопасности.

— Для меня главное — безопасность и эффективность. Я не буду придерживаться принципов «свой-чужой», «симпатии-антипатии»… Это не входит в шкалу единиц измерения.

Пока администрация и концессионер находятся по разную сторону баррикад. И вряд ли им удастся договориться полюбовно. Последнее слово — за судом.

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