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Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий 22 декабря встретился с заслуженным художником РФ Никасом Сафроновым, а также посетил выставку его работ. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
Выставка работ заслуженного художника РФ, академика Российской академии художеств Никаса Сафронова «Избранное», организованная при поддержке главы региона, открылась в Новосибирском государственном художественном музее в четверг.
Выступая на церемонии открытия, министр культуры региона Игорь Решетников назвал Новосибирск одним из культурных центров России.
— Проведение выставок известных мастеров – неотъемлемая часть культурных мероприятий, способствующих творческому развитию жителей региона. Искусство открывает нам возможность по-другому взглянуть на окружающий мир, увидеть реальность глазами художника, открыть для себя новые возможности. Новосибирскую область по праву можно назвать одним из культурных центров страны с богатыми художественными традициями, и проведение выставки такого художника как Никас Сафронов способно окрасить культурную жизнь региона новыми красками, — заявил министр.
Выставка будет работать по 26 февраля. Ее посетители смогут увидеть более 150 работ известного художника — живопись и графика. Кроме того, в первые дни работы экспозиции Никас Сафронов проведет несколько творческих встреч и мастер-классов.
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Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 декабря 2016 г. [11:30]
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