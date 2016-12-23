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Украинским следователям по делу экс-президента Виктора Януковича необходимо попасть в здание Администрации президента России, следует из решения Печерского районного суда Киева, который постановил предоставить «возможность временного доступа к вещам и документам» в доме 23 по улице Ильинка в Москве. Соответствующий документ опубликован в четверг в едином реестре судебных решений.
Суд признал, что старшему следователю по особо важным делам главной военной прокуратуры Украины Вадиму Приймачуку придется обращаться за помощью к «представителям компетентных органов Российской Федерации», которым, соответственно, доступ к бумагам в здании Администрации тем же решением тоже разрешен.
Искать предстоит «оригиналы заявления» Януковича от 1 марта 2014 года на имя президента России с просьбой использовать российские Вооруженные силы на территории Украины, а также «других обращений за период с 1 марта 2014 года и до даты проведения выемки».
Срок действия документа определен в 30 дней со дня вынесения постановления – 15 декабря. Отмечено, что «в случае невыполнения решения о временном доступе» суд по ходатайству следствия «вправе вынести постановление о разрешении на проведение обыска», передает РИА Новости.
В конце ноября Святошинский районный суд Киева провел в режиме видеоконференции допрос Януковича по делу о беспорядках в украинской столице в 2013–2014 годах. Генпрокурор Юрий Луценко во время допроса объявил экс-президенту подозрение еще и в государственной измене. Позднее Януковича повесткой вызвали в прокуратуру уже в качестве подозреваемого.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 декабря 2016 г. [11:15]
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