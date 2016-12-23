Жители Пензы в среду нашли в мусорном баке живого крокодила и передали спасателям, однако спасти рептилию не удалось, она погибла от переохлаждения, рассказали РИА Новости в Пензенском пожарно-спасательном центре.

«Нам позвонили жители с улицы Карпинского и сообщили, что в мусорном баке нашли крокодила, после чего привезли его к нам. Он был еще живой, пульс у него был… Приехал специалист из зоопарка, посадил его (крокодила) в пересадочный контейнер и увез. Крокодил был у нас 10 минут. К сожалению, мы сегодня узнали, что он умер от переохлаждения», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что специалисты отнесли погибшего крокодила к роду кайманов.

Кайманы — род пресмыкающихся семейства аллигаторовых, в основном распространенных в Центральной и Южной Америке. Кайманы обитают преимущественно в пресной воде, в длину достигают 1,5-2 метров и в среднем весят от шести до 40 килограммов.

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