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Не нашлась ценная пропажа бердчанина Александра, который поведал о своей неприятности «Курьер. Среда. Бердск». Напомним, по его словам, утром 19 декабря он выронил пакет со 168 тыс. рублей на центральной улице города, когда нес их в больницу на плановую операцию 5-летней дочки. Хотя раздосадованный отец обратился к землякам с просьбой вернуть с трудом добытые деньги, нашедший так и не объявился.
Как сегодня, 23 декабря, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Александр, в полиции ему ничем не смогли помочь: увесистую стопку купюр он потерял по своей оплошности, поэтому состава преступления в утрате нет. «Никто не своровал, они были во внутреннем кармане. Я понимаю, если бы вытащили из внешнего кармана или из машины…», — сокрушается бердчанин.
Сейчас он уповает на камеры видеонаблюдения, которые следят за прохожими ул. Ленина с фасада одного из ювелирных магазинов. Он надеется, что счастливчик, который заметил выпавший сверток, попал в объектив.
— Пытался найти по камерам. Единственная там есть в ювелирном салоне, но хозяев пока нет. Они сказали, что на днях дадут добро, и, возможно, уже завтра попытаемся посмотреть.
Деньги на лечение ребенка отец нашел снова: крупную сумму одолжили родственники. Теперь с долгами придется рассчитываться. Александр просит всех, кто что-либо знает о его потере, связаться с ним по телефону 8-913-924-50-44.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 декабря 2016 г. [10:45]
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