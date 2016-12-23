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Юбилейный карнавал вернется в Бердск под Новый год. Изюминкой открытия главной городской елки этого года станет конкурс «Все дело в шляпе». Так организатор торжества, отдел культуры, решил продолжить маскарадную тематику, полюбившуюся бердчанам в дни празднования 300-летия города.
Символом продолжения главного культурного события года и новогодних чудес выбрали шляпу. Этот головной убор годится для любых творческих фантазий и удобен в зимних условиях: шляпу можно надеть поверх шапки, поэтому конкурсанты не замерзнут. Размер, форма и украшение аксессуара могут быть любыми, подчеркивает директор отдела культуры Оксана Мокриенко.
— Горожане должны сделать себе шляпу и прийти в ней. Компетентное жюри выберет самую большую, самую красивую, самую новогоднюю шляпу, и человек за это получит телевизор от нашего спонсора. Они могут быть любыми, к тому же у нас будут спецноминации — пока они в разработке, потому что творчество наших горожан бывает непредсказуемым и очень неожиданно приятным, — раскрыла «Курьер. Среда. Бердск» секреты городского торжества Оксана Михайловна.
Церемония открытия новогодней площади начнется 29 декабря в 18.00. В этом году праздничные гуляния пройдут на новом месте, у кинотеатра «Орион». Программа будет состоять из нескольких частей.
Сначала собравшихся поздравит мэр Бердска Евгений Шестернин и другие официальные лица города. Потом бердчан ждет театрализация, которая, кстати, тоже перекликается с тематическим конкурсом: все чудеса в этот вечер будет творить сказочная шляпа. Для малышей подготовили игровую программу, чтобы ждать главного новогоднего волшебника было веселее. Завершится представление традиционным хороводом вокруг елки с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Пока бердчане открывают снежный городок и зажигают елку, жюри подведет итоги соревнования среди лучших шляпников. Именно награждение обладателей самых невероятных шляп завершит предновогоднее празднество.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 декабря 2016 г. [10:40]
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