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Родители, люди, депутаты и администрация!

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Наталья:

Доброго всем дня, дорогие бердчане, в особенности депутаты и администрация! Прошу обратить внимание на проблему нашей придомовой территории! А вернее, деток и родителей 7 лицея и частной школы «Диалектика».

Вчера в 17.32 я с трудом пробралась в наш двор и сидела в машине, ждала, когда освободиться парковочное место. С ужасом наблюдала автомобильную клоаку. Но когда между машинами упала девочка младших классов, не выдержала и в 17.46 вышла и сделала фотографии.

Дело в том, что у нас две проблемы. Первая — это освещенность данного участка. 3 года назад в ночь с 7 на 8 января с моей машины сняли колеса и в эту же ночь был обрезан кабель с фонаря уличного освещения. Я неоднократно звонила, просила восстановить освещение, но мне отвечали, что этот фонарь не стоит на дороге, поэтому это проблема УК, а УК естественно — это не относится к придомовой территории. Мои доводы, о том, что по темноте ходят дети в школу, не дали результатов.

Вторая проблема — это, как ни странно, парковки и очистка снега на ул. Ленина, около 7 лицея! Так как родители не могут оставить машины там и отвести ребенка в школу, то они предпочитают это делать со стороны двора д. №3 по ул. Герцена. Около нашего дома и так практически нет придомовой территории, так еще и множество машин чудо родителей!

Чудесных мам, которые уходят за ребенком и пропадают там на час, и чудо пап, которые оставляют машины, где придется, и им все равно, что создают не просто помеху, а мягко сказать затор. На одной из фотографии видно, как чудо папа не смог найти парковочное место, психанул и оставив машину у 4 подъезда, пошел за ребенком.

Но все-таки вернусь к той девочке, которая упала между машин!

Родители, люди, депутаты и администрация! Почему в нашей стране обращают на проблему только тогда, когда случиться беда? Никто не застрахован, что чей-то ребенок в кромешной темноте попадет под машину, которая сдает задом в пробке, а вернее, в хаосе машин, желающих покинуть поскорей это место!

С уважением, жительница дома 3 по ул. Герцена и мама двоих детей, которые также прибираются между машин после школы домой!

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Родители, люди, депутаты и администрация!Родители, люди, депутаты и администрация!Родители, люди, депутаты и администрация!Родители, люди, депутаты и администрация!Родители, люди, депутаты и администрация!Родители, люди, депутаты и администрация!Родители, люди, депутаты и администрация!Родители, люди, депутаты и администрация!

Новость, изображения с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 декабря 2016 г. [10:35]

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