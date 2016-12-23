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Жириновский: уволить иркутского губернатора, ввести войска и сделать водку по 100 рублей из-за «Боярышника»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на встрече президента Владимира Путина с руководством Совета Федерации и Госдумы заявил о необходимости уволить иркутского губернатора за массовое отравление жителей суррогатом. Среди других предложений по стабилизации обстановки — введение войск в регион, а также выпуск водки стоимостью 100 рублей.

Жириновский требовал жесткой госмонополии на алкоголь, табак и сахар, следует из стенограммы выступления на сайте Кремля. «Эти три продукта, потребляемые каждый день, дадут дополнительно по году 3 триллиона рублей. Что мы эти деньги бросаем? Царь не бросал эти деньги, советская власть не бросала. Сейчас алкогольная мафия занимается такими вещами», — сказал он.

Также по словам депутата, можно сделать дешевой водку, продавать ее, например, за 100 рублей: «Ну давайте за 100 рублей выпустим, как была „андроповка“, какая-то народная, пусть хотя бы не травятся. Чего же они пьют эту гадость? Эту гадость выпускать только в специализированных вещах, по 50 граммов разлив и под жестким контролем».

И, наконец, предложил наказать главу области Сергея Левченко и ввести в регион войска. «А губернатора Иркутской области отправить в отставку, если у него такой мор идёт, 60 человек уже умерло. И что это за врачи, что это за полиция, что это за ФСБ? В одной области не могут пресечь, уже люди в гробу, а они всё ещё ищут, кто там этим занимается! Чрезвычайное положение ввести, войска бросить, за два часа всю область перевернуть и наказать всех наглядно», — заявил Жириновский.

Президент ответил, что отравления могут быть и при госмонополии. «Надо повышать акцизы, к сожалению или к счастью, на алкогольсодержащую продукцию, чтобы это не были флакончики за три копейки, а чтобы они стоили нормальных денег, — сказал Владимир Путин. — Если это нужно в фармацевтической промышленности использовать либо, не знаю, где-то в косметике — ничего, значит, будет дороже косметика в конце концов. Но жизнь людей дороже».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на утро 23 декабря от отравления  «Боярышником» с метанолом погибли 74 человека, десятки находятся в иркутских больницах.

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Жириновский: уволить иркутского губернатора, ввести войска и сделать водку по 100 рублей из-за «Боярышника»

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 декабря 2016 г. [10:30]

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