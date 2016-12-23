школа существует уже более 5 лет, завоевала любовь уже у многих бердчан. В школе преподают более 15 направлений для детей и взрослых. В группе ежедневно пополняется расписание мастер-классов, полезные советы для танцоров, расписание тренировок, размещаются фотографии и видео с занятий и выступлений. Тренеры регулярно повышают свой уровень. Есть система скидок и бонусов.

Школа танцев «Exclusive» основана 1 августа 2016 г. Школа уже является постоянным участником и призером различных соревнований и выступлений. Более 15 танцевальных и фитнес-направлений, некоторые из которых уникальны для Бердска, такие как ВОЗДУШНАЯ АКРОБАТИКА и ВОЗДУШНЫЕ ПОЛОТА, авторские программы танцевального фитнеса для взрослых. В группе постоянно выкладываются видео и фотографии с занятий и выступлений. Обновление расписания и еще много чего интересного.

«Лунтику» всего год с небольшим, но уже весь Бердск знает о центре развития, многим он уже пришелся по вкусу. Различные направления для самых маленьких детей и постарше, а так же мам и бабушек. Отличный педагогический состав, изумительный интерьер, который нравиться всем деткам которые посещают центр, все ярко и красиво. В группе всегда можно узнать о всех направлениях, расписание занятий и полезных советов для родителей. Если у вашего малыша День рождения, тогда вам обязательно надо провести его в «Лунтике», яркий интерьер, вкусное детское меню и аниматоры, надолго запомнятся вашему малышу. Все к гости к «Лунтику»!

Соляная пещера в центре города открылась совсем недавно, но уже имеет достаточно большой опыт в оздоровлении как маленьких детей , так и взрослых. Пещеру с удовольствием посещают мамы с детками, дышат полезным воздухом, что безусловно положительно влияет на организм, пока родители релаксирует, малыш может поиграть в песочнице с игрушками или порисовать. А еще в «МариСоль» — красивый интерьер и очень удобные кресло-шезлонги. В группе постоянно проходят розыгрыши и публикуются актуальные скидки и акции. А так же размещены полезные советы по галооздоровлению. Приходите, вам понравиться!

В группе размещают актуальное расписание тренировок в Фитнес-зале. . Полезные советы от тренеров, в том числе, по питанию. . Группа удобна простотой навигации, доброжелательным отношением. Администрация сообщества оперативно отвечает на комментарии.Очень понятная, логически оформленная группа для людей, увлеченных спортом в жизни, силе воли, спорте, а также юмор. Ценность: оперативная связь с администрацией по всем вопросам.

Страница, которую невозможно пропустить, если вы автолюбитель. Интересна всем, у кого есть машины, благодаря обновлению информации об ассортименте, публикации скидок для участников группы, а главное — быстрому общению с администрацией сообщества. Новые — контрактные и бу запчасти, огромный выбор автомасел и аксессуаров для вашего автомобиля. В группе постоянно проходят акции, такие как при покупке масла — замена Бесплатно, при покупке запчастей — 5% и установку -10% и еще много чего интересного. Вступайте и будьте в курсе всех акций и скидок!

Тгруппа Такси Тонус -это Удобное и быстрое решение для тех, кто ценит комфорт и безопасность каждой п оездки! Наш Оператор, с удовольствием примет вашу заявку на поездку в любое, удобное для ВАС время суток.Принимаем предварительные заказы на утро, встретим из аэропорта, из г.Новосибирска! ТРАНСФЕР! Поможем (без дополнительной оплаты!)Заключаем ДОГОВОРЫ! Наличный, безналичный расчет! Детские Кресла! В группе можно посмотреть фотографии водителей.

Группа Ресторанно-гостиничного комплекса «Охотник» . Представлены фото интерьеров, блюд из меню, в том числе, от шеф-повара.В группе можно пообщаться с администрацией и онлайн обсудить вопросы брони ресторана или гриль-бара на мероприятие, узнать режим работы в определенный день. Размещаются афиши концертов, проходящих в ресторане, сообщения о скидках и новинках в меню. В разделе обсуждений представлены честные отзывы, информация и все контакты комплекса. Много подробных фото интерьеров, помогающие хорошо представить себе комплекс. Участники первыми узнают о скидках.

Представляем вам развлекательно-оздоровительный комплекс-Алексеевские бани. Необыкновенно красивые и уютные номера, продуманные до мелочей, а также внимание и забота персонала делают отдых с нами поистине незабываемым. стильные номера, комфортные бассейны, жаркие парные и хамамы, лучшая баня для семейного отдыха и встреч с друзьями;отличные отзывы. В групе можно посмотреть качественное видео о номерах, фотографии.Администратор очень быстро ответит на все интерисующие вас подробности, так же каждый день обновляются акции и скидки, в группе постоянно проводятся розыгрыши сертификатов на посещение бань.Добро пожаловать в незабываемое путешествие в мир гармонии, спокойствия и здоровья!

Много лет магазин МАГИЯ ЛЮБВИ радует своих покупателей секс — игрушками и элегантным эротическим бельем. Всегда стремимся быть в курсе новых тенденций в adult-индустрии, контролируем качество, выбираем только лучших производителей, постоянно расширяем ассортимент и повышаем уровень сервиса, чтобы вам было выгодно и удобно делать покупки! Внимательные и высококвалифицированные продавцы-консультанты, помогут с выбором товаров и не станут задавать лишних вопросов. С каждым днем число наших клиентов увеличивается, многие из которых становятся постоянными, что только подтверждает — «Магия Любви» пользуется высокой степенью доверия. Преимущества работы с магазином МАГИЯ ЛЮБВИ: · Большой ассортимент товара; · Гибкая ценовая политика; · Качественная продукция; · Система лояльности к постоянным клиентам; · БЕСПЛАТНАЯ доставка товара!

Если вы любите роскошное нижнее белье, эта группа для вас. Здесь вы найдете эксклюзивные модели таких брендов как Mark&Andre (Франция), Mia-Amore (Италия), V.I.P.A (Латвия), Primavera (Италия). В группе постоянно обновляются коллекции, вы сможете заочно приглядеть для себя что-то новенькое и интересное. Акции и скидки, указанные в группе, всегда будут приятным дополнением к вашей покупке. Администратор группы очень быстро ответит на ваши вопросы, есть ли ваш размер в наличии,какие будут новые поступления… А если вы задумались о выборе подарка близкому человеку, подарочный сертификат поможет сделать приятный сюрприз и угадать с размером )) В наличии в магазине всегда: корсетное, бесшовное, эротическое белье, чулки без силикона, пояса, подвязки, колготки, мужское белье, халаты и сорочки, купальники и туники, солнцезащитные очки.

Присоединяйтесь! Вашего звонка ждет Елена, 8-983-315-11-31. Заявку можно оставить в группе Курьер.Среда.Бердск.

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