Суд Курганской области смягчил на один месяц приговор воспитательнице детского сада Евгении Чудновец, осужденной за распространение детской порнографии, рассказал РИА Новости ее адвокат Алексей Бушмаков.

Защитник напомнил, что прокуратура просила освободить Чудновец от лишения свободы и приговорить к году исправительных работ.

Ранее СМИ сообщали, что Чудновец приговорили к шести месяцам лишения свободы.

Воспитательница сделала репост видеоролика с обнаженным мальчиком в туалете детского лагеря. Из видео ясно, что ребенок подвергался издевательствам со стороны вожатых. Для того, чтобы привлечь внимание общественности к издевательствам, Чудновец сделала репост записи.

В результате неравнодушия Евгении были найдены виновные, привлечены к уголовной ответственности и приговорены к реальным срокам. Хотя теперь есть серьезное подозрение, что обвинили и приговорили не тех.

В любом случае, неравнодушная женщина заступилась за малыша. Она показала, что нельзя безнаказанно мучить ребенка. Может быть, спасла его от последующих издевательств.

А дальше началось необыкновенное веселье: саму Евгению объявили в розыск и арестовали. Ее судили в Катайске Курганской области, обвинили в распространении детской порнографии, приговорили к шести месяцам колонии, заковали в наручники и поместили в СИЗО. На днях она встретила в тюрьме 33-летие.

Местные издания также сообщали, что прокурор требовал для Чудновец пять лет заключения. Затем дело приобрело общественный резонанс. После вынесения приговора председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проверить объективность расследования.

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