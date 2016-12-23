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60 лет принимает постояльцев дом престарелых в Бердске

60 лет назад Бердский пансионат ветеранов труда им. Калинина впервые принял первых проживающих. 22 декабря отметил юбилей. Учреждение приняло первых 500 проживающих в 1956 году. Сейчас в пансионате проживают более 600 граждан пожилого возраста и инвалидов, которым оказывают стационарную социальную помощь.

На торжественном мероприятии собрались сотрудники учреждения, гости и ветераны, много лет трудившиеся в пансионате. В коллективе «Бердского пансионата ветеранов труда им. М.И. Калинина» 212 специалистов, результаты работы которых были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами, сообщили в министерстве соцразвития области.

Как подчеркнула заместитель министра социального развития Галина Лысова, клиентами учреждения оказываются люди со сложными, порой искалеченными судьбами, и сотрудники вкладывают немало собственных сил и души, чтобы вернуть в них веру в жизнь.

В учреждении функционируют пять медицинских отделений, в том числе отделение милосердия для тяжёлых больных, в котором проживают более 200 человек, требующих постоянного постороннего ухода. В сентябре трудовой коллектив Бердского пансионата ветеранов труда им. Калинина вошел в десятку лучших учреждений Бердска и был занесен на Доску почета «за весомый вклад в социально-экономическое развитие города и в честь 300-летия Бердска».

Сотрудников и постояльцев дома престарелых поздравили вице-мэр Бердска по развитию местного самоуправления Алексей Сединкин и председатель областного общества инвалидов Игорь Галл-Савальский.

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60 лет принимает постояльцев дом престарелых в Бердске

Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 декабря 2016 г. [10:05]

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