Уважаемые читатели, нашей редакции требуется «газель», чтобы детям из семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, отвезти новогодние подарки!

Кто может оказать спонсорскую помощь? В благодарность мы расскажем о вашем добром поступке в нашем материале.

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