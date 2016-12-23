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Нужна «газель», чтобы доставить детям подарки!

В рубрику «Сообщи свои новости» написала редакция газеты «Курьер. Среда. Бердск»:

Уважаемые читатели, нашей редакции требуется «газель», чтобы детям из семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, отвезти новогодние подарки!

Кто может оказать спонсорскую помощь? В благодарность мы расскажем о вашем добром поступке в нашем материале.

Новости smi2.ru

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Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 декабря 2016 г. [10:05]

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Курьер.Среда.Бердск

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[11:50] Замерзающего ребенка достали из заблокированной Toyota RAV4

[11:35] Власть Бердска: Концессионер ТЭК отказывается менять схему с 40 котельными

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Погода в Бердске

Днем: -16 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 20%, облачность: 70%

23 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -22 C°, ветер: 5.0 м.с.

Облачно, ветер: южный
Вероятность осадков: 13%, облачность: 67%

24 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

Погода в Бердске

Днем: -18 C°, ветер: 5.0 м.с.

Снег, ветер: южный
Вероятность осадков: 33%, облачность: 67%

25 декабря 2016Прогноз погоды в Бердске

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