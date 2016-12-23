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Уважаемые читатели, нашей редакции требуется «газель», чтобы детям из семей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях, отвезти новогодние подарки!
Кто может оказать спонсорскую помощь? В благодарность мы расскажем о вашем добром поступке в нашем материале.
Новости smi2.ru
Новость с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 декабря 2016 г. [10:05]
[11:50] Замерзающего ребенка достали из заблокированной Toyota RAV4
[11:35] Власть Бердска: Концессионер ТЭК отказывается менять схему с 40 котельными
[11:30] Никас Сафронов нарисовал новосибирского губернатора Городецкого
[11:50] Замерзающего ребенка достали из заблокированной Toyota RAV4
[11:35] Власть Бердска: Концессионер ТЭК отказывается менять схему с 40 котельными
[11:30] Никас Сафронов нарисовал новосибирского губернатора Городецкого
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