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Тариф по системе «Платон» в 2017 году будет увеличен в два раза, до 3,06 рублей с 1 км. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов, передает ТАСС.
«Год система «Платон» отработала в нормальном режиме, пора переходить на новый тариф. Сейчас это 1 рубль 53 копейки, необходимо переходить на 3,06 руб. Это нужно сделать в 2017 году. Как, сейчас думаем», — сказал Соколов на открытии железнодорожного туннеля в городе Лиски Воронежской области.
По его словам, на данный момент на строительство и модернизацию дорожной сети России тратятся бюджетные средства. «Инфраструктура построена на народных деньгах, а на ней зарабатывают коммерческие структуры. Коммерческий грузовик более 12 тонн наносит ущерб, равный проезду 20-30 тыс. легковых автомобилей. Смысл системы «Платон» в том, чтобы создать равные условия для использования дорог всеми видами транспорта», — отметил Соколов.
Тариф для большегрузов весом более 12 тонн по системе «Платон» действует с 15 ноября 2015 года. Изначально он планировался на уровне 3,73 рубля за 1 км, но из-за массовых акций протеста дальнобойщиков был снижен до 1,53 рубля. Предполагалось, что с 1 марта 2016 года тариф возрастет до 3,06 рубля за 1 км, но и от этого повышения было решено отказаться до осени 2016 года, после чего планировалось вернуться к обсуждению тарифного вопроса.
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