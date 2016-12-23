Общая система налогообложения (ОСН), которой в Москве, в частности, пользуются лишь 2% индивидуальных предпринимателей (ИП), с нового года может стать гораздо более привлекательной для малого бизнеса. В начале декабря Конституционный суд уже разрешил ИП, которые применяют общий режим, платить страховые взносы исходя из прибыли, а не из выручки. В своем решении судьи ссылались на нормы федерального закона 212-ФЗ, который регулирует порядок уплаты страховых взносов в фонды. С 1 января 2017 года этот закон утрачивает силу (администрирование страховых взносов отходит налоговым органам), но для предпринимателей, применяющих ОСН, взносы все равно будут рассчитываться из прибыли, и нового решения Конституционного суда добиваться не придется, говорит эксперт «СКБ Контур» Павел Орловский.

Для части ИП общий режим — сейчас, как правило, самый невыгодный — может стать привлекательнее упрощенной системы налогообложения (УСН). Для предпринимателей на УСН сумма страховых взносов по-прежнему будет зависеть от выручки — для них с нового года ничего не поменяется. А предприниматели на ОСН смогут платить взносы исходя из прибыли, а не из выручки. «Расчет суммы взносов отсылает плательщика к ст.210 НК РФ «Налоговая база», а не ст.227, как было прежде. Проще говоря, при определении налоговой базы можно учесть профессиональные вычеты — расходы предпринимателей», — объясняет Орловский. Вычет можно сделать в сумме фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, непосредственно связанных с извлечением доходов, следует из Налогового кодекса.

Упрощенная система налогообложения — самая популярная среди ИП. Согласно данным ФНС, в Москве ее применяют 84% индивидуальных предпринимателей. На общем режиме работают только 2% московских ИП.

Новый порядок будет выгоден не для всех предпринимателей на ОСН, а только для тех ИП, у кого доход за квартал не превышает 2 млн руб. (в таком случае ИП освобождается от уплаты НДС). При этих условиях общая система будет выгоднее, чем УСН «доходы минус расходы» (со ставкой налога 15%) с точки зрения общей финансовой нагрузки (страховые взносы плюс налоги).

Например, если доход ИП за квартал составил 1,5 млн руб., а расходы — 1 млн руб. (за год это 6 млн и 4 млн руб. соответственно), то индивидуальный предприниматель на УСН «доходы минус расходы» за год заплатит 85 тыс. руб. страховых взносов и 287 тыс. руб. налогов. Предприниматель на общем режиме при этих же условиях заплатит 45 тыс. руб. взносов и 254 тыс. руб. налогов, то есть на 73 тыс. руб. меньше (см. таблицу).

Возможность использовать профессиональные вычеты имеет значение для расчета взносов в Пенсионный фонд, куда индивидуальный предприниматель платит фиксированный взнос плюс 1% от суммы дохода, превышающей 300 тыс. руб. Максимальная сумма, которую может заплатить ИП в Пенсионный фонд, установлена в размере восьми минимальных размеров оплаты труда (МРОТ) — в 2017 году это 187,2 тыс. руб., а с учетом платежа в ФОМС — 191,8 тыс. руб. Минимальная сумма взносов на 2017 год составляет 28 тыс. руб. (складывается из фиксированного платежа в ПФР в размере 23,4 тыс. руб. и фиксированного платежа в ФОМС в размере 4,6 тыс. руб.). Таким образом, максимальная возможная экономия на страховых взносах для индивидуальных предпринимателей на ОСН составит почти 164 тыс. руб.

Страховые взносы в ПФР и ФОМС входят в состав расходов предпринимателя, объясняет Орловский. «Значит, тот самый 1%, который нужно отдать в бюджет в виде взносов, когда доходы превысят 300 тыс. руб., тоже реально уменьшить на уже уплаченные в фонды суммы взносов», — говорит эксперт.

«С учетом дополнительной отчетности при общем режиме налогообложения экономия на страховых взносах, на мой взгляд, является сомнительной», — говорит руководитель налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе. На общей системе налогообложения индивидуальные предприниматели платят НДС (если не подавали на освобождение), а также НДФЛ в размере 13% с суммы «доходы минус профессиональный вычет» и налог на имущество, которое используется в предпринимательской деятельности. При ОСН индивидуальный предприниматель сдает в ФНС четыре декларации по НДС в год (при необходимости), форму 3-НДФЛ по итогам года и форму 4-НДФЛ (расчет авансовых платежей по налогу на доходы физлиц на будущий год). На упрощенной системе предприниматели платят только налог по фиксированной ставке (15% с объектом налогообложения «доходы минус расходы» или 6% с объектом «доходы») и сдают одну декларацию в год.

Источник: РБК

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