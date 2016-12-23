Мэр Бердска Евгений Шестернин поблагодарил депутатов за работу на последней в этому году сессии 22 декабря.

Прежде всего он сказал «спасибо» депутатам за то, что те большинством голосов поддержали позицию администрации по расторжению концессионного соглашения с «Багирой-М». И вырази надежду, что конструктивное взаимодействие исполнительной и представительной власти продолжится в следующем году.

— Ту форму работы в виде консультаций, встреч, которую мы проводили, — это была прозрачность, которую хотели видеть. Заканчивается год. Впереди предстоит дальнейшая совместная работа. Я хотел бы вам всем пожелать в новом году плодотворной работы, грамотной, юридически и социально-политически взвешенной. Потому что город ждет не демонстрацию баталий здесь, а единое мнение, которое направлено на благо города. Вот это бы я хотел пожелать, — высказался глава.

Кроме того, мэр поздравил депутатов с наступающим Новым годом. А закончилась сессия предновогодним фуршетом народных избранников, куда также были приглашены чиновники.

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