USD 0.0000
EUR 0.0000
|Новости
|Веб-камеры
|Погода
|Работа
|Финансы
|Расписание
|Радио
|Гороскоп
|Вопросы и ответы
|Объявления
|Афиша
|Карта
|Еще
Мэр Бердска Евгений Шестернин поблагодарил депутатов за работу на последней в этому году сессии 22 декабря.
Прежде всего он сказал «спасибо» депутатам за то, что те большинством голосов поддержали позицию администрации по расторжению концессионного соглашения с «Багирой-М». И вырази надежду, что конструктивное взаимодействие исполнительной и представительной власти продолжится в следующем году.
— Ту форму работы в виде консультаций, встреч, которую мы проводили, — это была прозрачность, которую хотели видеть. Заканчивается год. Впереди предстоит дальнейшая совместная работа. Я хотел бы вам всем пожелать в новом году плодотворной работы, грамотной, юридически и социально-политически взвешенной. Потому что город ждет не демонстрацию баталий здесь, а единое мнение, которое направлено на благо города. Вот это бы я хотел пожелать, — высказался глава.
Кроме того, мэр поздравил депутатов с наступающим Новым годом. А закончилась сессия предновогодним фуршетом народных избранников, куда также были приглашены чиновники.
Новости smi2.ru
Новость, изображение с сайта: Курьер.Среда.Бердск 23 декабря 2016 г. [09:35]
[11:50] Замерзающего ребенка достали из заблокированной Toyota RAV4
[11:35] Власть Бердска: Концессионер ТЭК отказывается менять схему с 40 котельными
[11:30] Никас Сафронов нарисовал новосибирского губернатора Городецкого
[11:50] Замерзающего ребенка достали из заблокированной Toyota RAV4
[11:35] Власть Бердска: Концессионер ТЭК отказывается менять схему с 40 котельными
[11:30] Никас Сафронов нарисовал новосибирского губернатора Городецкого
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|Логин:
|@BERDSK.ME
|Пароль:
|
Днем: -16 C°, ветер: 5.0 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -22 C°, ветер: 5.0 м.с.
Облачно, ветер: южный
|
Днем: -18 C°, ветер: 5.0 м.с.
Снег, ветер: южный